Paraibano de Patos disputa a Copinha pelo Vasco após ano de destaque na base do Cruzmaltino

Meia paraibano é uma das esperanças do Vasco na Copinha. Vinicius Gentil/ Vasco

Natural de Patos, no Sertão da Paraíba, um jovem talento do futebol paraibano começa 2026 em evidência no cenário nacional. O meia Luiz Lócio, de 19 anos, está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco da Gama após se consolidar como um dos destaques das categorias de base do clube carioca.

No primeiro dia do ano, o Vasco exerceu a opção de compra e adquiriu Luiz Lócio em definitivo, apostando no potencial do jogador. A negociação prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 389 milhões na cotação atual, o que reforça a expectativa do clube em torno do atleta.

Jovem de Patos é destaque do Vasco. João Gabriel Alves/Vasco

Na última temporada, o meia paraibano entrou em campo 43 vezes pelo time Sub-20 do Vasco e marcou sete gols, conquistando a Taça Guanabara da categoria. Números que ajudaram a consolidar sua posição no elenco e abriram caminho para que ele chegue à Copinha como titular da equipe.

Luiz Lócio iniciou a trajetória no futebol longe dos holofotes. Revelado nas categorias de base do Resende, o meia também passou pelo Atlético-MG em 2024, antes de chegar ao Vasco e ganhar espaço em São Januário. A evolução rápida chamou a atenção da comissão técnica e da diretoria Cruzmaltina.

Meia Luiz Lócio é destaque no clube carioca. Vinicius Gentil/ Vasco

A participação do atleta na Copinha tem um significado especial para os paraibanos. Além de ser a maior vitrine do futebol de base no Brasil, a competição conta, por coincidência, com a presença do Esporte de Patos, representante da cidade natal de Luiz Lócio.

O Patinho estreou com derrota para o Francana por 1 a 0. Lócio estreou bem pelo Vasco. Titular e dona da camisa 7 do clube carioca, o patoense ajudou a sua equipe a vencer o Velo Clube por 2 a 0. Próximo compromisso do jovem paraibano pelo Gigante da Colina, será nesta terça-feira (06), às 16h, contra o Guanabara City.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba