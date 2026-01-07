Paraibano de Patos disputa a Copinha pelo Vasco após ano de destaque na base do Cruzmaltino
Natural de Patos, no Sertão da Paraíba, um jovem talento do futebol paraibano começa 2026 em evidência no cenário nacional. O meia Luiz Lócio, de 19 anos, está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco da Gama após se consolidar como um dos destaques das categorias de base do clube carioca.
No primeiro dia do ano, o Vasco exerceu a opção de compra e adquiriu Luiz Lócio em definitivo, apostando no potencial do jogador. A negociação prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 389 milhões na cotação atual, o que reforça a expectativa do clube em torno do atleta.
Na última temporada, o meia paraibano entrou em campo 43 vezes pelo time Sub-20 do Vasco e marcou sete gols, conquistando a Taça Guanabara da categoria. Números que ajudaram a consolidar sua posição no elenco e abriram caminho para que ele chegue à Copinha como titular da equipe.
Luiz Lócio iniciou a trajetória no futebol longe dos holofotes. Revelado nas categorias de base do Resende, o meia também passou pelo Atlético-MG em 2024, antes de chegar ao Vasco e ganhar espaço em São Januário. A evolução rápida chamou a atenção da comissão técnica e da diretoria Cruzmaltina.
A participação do atleta na Copinha tem um significado especial para os paraibanos. Além de ser a maior vitrine do futebol de base no Brasil, a competição conta, por coincidência, com a presença do Esporte de Patos, representante da cidade natal de Luiz Lócio.
O Patinho estreou com derrota para o Francana por 1 a 0. Lócio estreou bem pelo Vasco. Titular e dona da camisa 7 do clube carioca, o patoense ajudou a sua equipe a vencer o Velo Clube por 2 a 0. Próximo compromisso do jovem paraibano pelo Gigante da Colina, será nesta terça-feira (06), às 16h, contra o Guanabara City.
