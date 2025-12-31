Sistema Tributário e Portal do Contribuinte passam por atualização nesta quarta-feira



O Sistema Tributário da Prefeitura de João Pessoa ficará temporariamente fora do ar a partir das 12h desta quarta-feira, 31 de dezembro, até as primeiras horas do dia 1º de janeiro. A suspensão temporária dos serviços visa a parametrização para o ano de 2026 e demais ajustes necessários à nota fiscal nacional.

Durante esse período, todos os serviços vinculados ao Sistema Tributário estarão indisponíveis, incluindo o Portal do Contribuinte, utilizado para emissão de guias, consultas, pagamentos e outros procedimentos fiscais. A Prefeitura reforça que a paralisação é planejada e fundamental para garantir o pleno funcionamento das plataformas no início do novo ano.

De acordo com o secretário da Receita Municipal, Sebastião Feitosa, os contribuintes devem antecipar pagamentos nesta segunda (29) e terça-feira (30), ou no máximo até as 12h da quarta-feira, caso tenham débitos com vencimento neste período.

“A interrupção é necessária para assegurar que todas as adequações legais e tecnológicas estejam concluídas a tempo, garantindo mais segurança, estabilidade e eficiência no atendimento ao contribuinte ao longo de 2026. A partir das primeiras horas de janeiro já estaremos com o Portal do Contribuinte funcionando normalmente”, garantiu.