PSOL lança pré-candidaturas ao Governo da Paraíba e ao Senado; saiba nomes

PSOL Paraíba lança pré-candidaturas ao Governo da Paraíba. Bandeira do PSOL

Em reunião com dirigentes na última semana, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) definiu lançar pré-candidaturas ao Governo do Estado e ao Senado nas eleições de 2026. Os nomes devem ser anunciados no mês de janeiro, de acordo com o presidente estadual da legenda, Vitor Hugo.

De acordo com Vitor Hugo, o partido tomou a decisão por entender que as forças políticas atualmente em evidência, já lançadas para as eleições do próximo ano, não teriam a “representatividade popular” defendida pelo partido.

“São nomes que não tem caráter popular, que representam famílias tradicionais da política, então entendemos que devemos lançar uma voz dissonante”, informou o dirigente.

A decisão do partido foi consensual.

De acordo com a sigla, os nomes serão confirmados no início de 2026. “Temos alguns nomes, mas precisamos não divulgar agora, para que não haja disputa e que tenha aclamação no partido. Que na primeira quinzena de janeiro possamos divulgar esse nome”, disse.

Com a definição, o partido espera contar com o apoio da Rede Sustentabilidade, legenda com a qual forma uma federação desde o ano de 2022.

CBN confirma nomes

A CBN João Pessoa apurou que o partido escolheu dois nomes para entrar na disputa, e que devem ser oficializados em janeiro.

Para a disputa ao Governo do Estado, foi escolhido o nome de Lúcio Flávio, historiador e professor de História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O partido também escolheu o nome do militante Avenzoar Arruda, ex-candidato à Prefeitura de João Pessoa, como primeiro nome na disputa ao Senado.