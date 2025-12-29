Emlur mantém serviços de conservação em diversos bairros na última semana do ano

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) segue com os serviços de conservação em vários bairros de João Pessoa nesta segunda-feira (29), reforçando que, mesmo na última semana do ano, o trabalho não para nem por um dia. As ações garantem a limpeza e a manutenção dos espaços públicos, promovendo mais qualidade de vida para a população.

As equipes executam serviços de varrição, catação e roçagem nos bairros Bairro das Indústrias, Grotão, Parque Paraíba III, Cristo, Jaguaribe, João Paulo II, Manaíra, Bessa e Expedicionários. Os trabalhos também contemplam importantes corredores viários da Capital, como as avenidas João Cirilo, no Altiplano, Pedro II e Ruy arbosa, no bairro da Torre.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a atuação contínua das equipes é fundamental para manter a cidade organizada,mesmo em períodos de festas e recesso. “A Emlur trabalha todos os dias, inclusive na última semana do ano. Nosso compromisso é garantir que João Pessoa permaneça limpa e bem cuidada, independentemente do calendário. Seguimos com uma programação planejada para atender todas as localidades da cidade”, destaca o superintendente.

Os serviços de conservação seguem uma programação organizada, com oobjetivo de atender todas as regiões da Capital, priorizando áreas com maior fluxo de pessoas e as demandas apresentadas pela população. Além disso, a coleta domiciliar de resíduos também segue normalmente, obedecendo ao calendário regular. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta ocorre nos bairros e localidades de Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da

Penha e do Seixas, Portal do Sol e Bairro de São José; Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras e Varadouro; Brisamar, João Agripino, Padre Zé,Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar e Tambauzinho; Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia,Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I,Mangabeira e Planalto da Boa Esperança I; além de Mumbaba, DistritoIndustrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Para informações ou solicitações de serviços, a população pode acessar o App João Pessoa na Palma da Mão ou entrar em contato pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240. A Emlur reforça a mportância de colocar os resíduos para coleta nos dias e horários corretos, contribuindo para uma cidade mais limpa e organizada.