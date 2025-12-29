Duas pessoas morrem após se afogarem em açudes, na Paraíba. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Dois homens morreram após se afogarem em açudes, na Paraíba, neste domingo (28). O primeiro caso aconteceu durante a manhã, em São José do Sabugi, no Sertão paraibano. O outro caso foi registrado em Puxinanã, no Agreste paraibano, durante a tarde.

No Sertão, o homem foi identificado como Ailton Santos Cantalice, de 29 anos. Ele era natural do município de Equador, no Rio Grande do Norte. O jovem estava pescando em um açude na zona rural, quando decidiu fazer uma travessia nadando, mas acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, durante as tentativas de buscas, o corpo foi localizado em 5 metros de profundidade.

Em Puxinanã, um jovem de 24 anos, identificado como Tiago Vital da Costa Silva, estava tomando banho no açude, quando se afogou. O irmão estava no local e ligou para o pai. O Corpo de Bombeiros e Samu também foram acionados, no entanto, o pai do jovem chegou primeiro ao local e retirou o corpo do filho da água já sem vida.