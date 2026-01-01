Desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti Maranhão, na CBN. Felipe Nunes

O apartamento da desembargadora Fátima Bezerra, no bairro do Altiplano, em João Pessoa, foi invadido e teve objetos furtados do local. No momento da invasão, não havia ninguém no imóvel.

A informação sobre o furto foi divulgada neste domingo (28). Uma fonte da Polícia Civil informou que ainda não é possível afirmar exatamente o dia em que o crime ocorreu nem o valor estimado do prejuízo.

A desembargadora confirmou à Rede Paraíba de Comunicação que dentre os objetos levados estavam alguns pertencentes ao ex-governador da Paraíba José Maranhão.

“Nesse momento, só tenho me colocado nas mãos de Deus, agradecendo pela minha vida e pela vida dos meus”, disse a desembargadora Fátima Bezerra à Rede Paraíba.

Objetos foram furtados do imóvel, mas a Polícia Civil não informou quantos nem quais tipos de objetos foram levados, porque a proprietária do imóvel ainda não concluiu a curadoria de tudo o que foi roubado. O valor do prejuízo também não foi divulgado.

A Polícia Civil está fazendo diligências para identificar os responsáveis pelo crime. Ainda não se sabe se o crime foi cometido por uma pessoa ou por um grupo. Nenhuma hipótese foi descartada.

Fontes da Polícia Civil esperam que até o fim do dia desta segunda-feira (29) as diligências possam levar a um desfecho, com possível identificação dos criminosos.

A assessoria da desembargadora informou à Rede Paraíba de Comunicação que a ação aconteceu quando Fátima estava fora do imóvel, que ela está bem e o caso já está sendo investigado. A informação foi confirmada pela polícia.

Apartamento de desembargadora é invadido e objetos são furtados, em João Pessoa. Silvia Torres/TV Cabo Branco

Quem é a desembargadora Fátima Bezerra?

A desembargadora Fátima Bezerra nasceu em João Pessoa. Começou na magistratura no ano de 1984 na Comarca de Pilões. Também atuou nas comarcas de Guarabira, Rio Tinto, Bayeux e Campina Grande. É viúva do ex-governador da Paraíba José Maranhão, falecido em fevereiro de 2021 em decorrência de complicações da Covid-19.

Ela chegou ao cargo de desembargadora em 2002, sendo a primeira mulher a integrar a Corte do TJPB. Ao longo da carreira, ocupou cargos de destaque, incluindo a presidência do TJPB no biênio 2013/2014 e a função de Ouvidora-Geral da Justiça para o biênio 2017/2019.

Fátima Maranhão também exerceu papel de presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) no biênio 2022–2024. Em março de 2025 ela foi designada a presidente do Comitê de Incentivo à Participação Feminina do TJPB.