Sine-JP abre segunda-feira e terça-feira com mais de 800 vagas de emprego

Terminar o ano com trabalho novo é possível. Basta ir ao Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) e buscar a vaga que se encaixa ao seu perfil. Mesmo com o feriadão de Ano Novo, há uma lista com 835 vagas esperando por você. Esta semana, o Sine-JP estará aberto na segunda-feira (29) e terça-feira (30), e não funcionará no feriado, dia 1º, nem nos dias de ponto facultativo (31 de dezembro e 2 de janeiro).

Entre as funções com maior número de oportunidades, o grande destaque é para atendente de telemarketing, que concentra 400 vagas. Para concorrer, é exigido ensino médio completo, porém não há necessidade de experiência anterior em carteira assinada, o que torna a função bastante acessível. Os candidatos precisam apenas atender a critérios básicos, como boa digitação, além de realizar cadastro prévio no site da empresa responsável pelo recrutamento.

Outra função que aparece com volume significativo de vagas é a de atendente de lanchonete, com 35 oportunidades distribuídas em diferentes anúncios. Em sua maioria, as vagas exigem ensino médio completo. Apenas duas exigem experiência comprovada, enquanto a maior parte não faz essa exigência, sendo muitas delas destinadas explicitamente ao primeiro emprego, especialmente em redes de fast food.

Para quem já possui alguma qualificação ou experiência profissional, o Sine-JP também disponibiliza vagas para auxiliar de logística (12), motorista de caminhão (14), garçom (8), cozinheiro (15), padeiro (6) e operador de caixa (7). Nesses casos, a escolaridade varia entre ensino fundamental e médio completos, e a exigência de experiência depende da função e da empresa contratante.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade , ou pelo telefone (83) 98654-8978.