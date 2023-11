Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem início nesta quinta-feira

A Prefeitura Municipal de João Pessoa por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia dá início nesta quinta-feira (23), a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, a partir das 9h, com a Olimpíada Paraibana de Matemática (OPM). O evento prossegue até o dia 25 de novembro, com entrada gratuita para todos os públicos.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, comentou que este ano a 20ª SNCT foi pensada tomando por base o tema central sugerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que é “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável” e que o objetivo de um evento como este é popularizar cada vez mais a ciência e a tecnologia no Município.

Uma das muitas novidades desta edição é o Festival de Aplicativos Code, fruto do Programa Code – Jovens para o futuro, lançado pela PMJP, em março deste ano, uma grande parceria da Secitec e Secretaria de Educação e Cultura. Dentro do programa surgiu a ideia de fazer um festival para que os alunos do Code mostrassem ao público o que estão produzindo.

A ideia do Code é integrar o ensino de programação de computadores nas escolas do Ensino Fundamental de João Pessoa, para que seus estudantes possam aumentar sua competência digital como cidadãos e sejam preparados para novas demandas tecnológicas da sociedade e do mercado de trabalho.

O visitante encontrará na 20ª SNCT estandes com projetos científicos de várias universidades e faculdades de João Pessoa, que, por meio de seus laboratórios, produzem ciência e tecnologia com seus estudantes. Outra novidade deste ano são os Desafios em Ciências e História. Se inscreveram para participar 707 alunos de 48 escolas, totalizando 104 equipes.

As provas dos desafios acontecerão nos dias 23 e 24 de novembro, no horário das 9h às 12h. Os desafios foram criados pela Seleção Paraibana de Olimpíadas Científicas, projeto idealizado por Daniel Wiliam e Geovanny Arthur, jovens de 18 anos que estudaram na rede pública. Haverá ainda um Painel das Olimpíadas, que surgiu este ano na programação para debater sobre a importância de instigar crianças e jovens a participar das olimpíadas, pois elas atuam como uma estratégia educacional.

Entre os palestrantes estão confirmadas a diretora pedagógica da Secretaria de Educação (Seduc), Clarissa Fernandes Vergara, medalhistas de olimpíadas científicas, que falará sobre o tema “Além das medalhas: Transformação e Impacto” e a fundadora e presidente do Instituto Alpha Lumen, Nuricel Aguilera, junto com o vice-presidente da instituição Lucivaldo Silva, irão palestrar sobre o tema “Olimpíadas Como Estratégia Educacional Mediada Pela Tecnologia”.

Olimpíada de Matemática – Haverá também a Olimpíada Paraibana em Matemática (OPM). A competição este ano conta com 3.750 estudantes inscritos. Desses, 650 farão as provas no Espaço Cultural. E ainda Mostra de Robótica, Circuito de Jogos (games), Espaço Geek, Campeonarte, Oficina de Reciclagem e uma série de atrações e atividades sobre o mundo da tecnologia e do conhecimento científico.

A programação, segundo os organizadores. pode sofrer ajustes, no decorrer do período, mas para ficar atualizado basta entrar na página do evento, por meio do link https://snctjp.com.br/ e conferir a programação antes de sair de casa.