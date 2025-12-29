Frei Gilson em João Pessoa: confira entrevista exclusiva

Frei Gilson se apresentou em João Pessoa na noite deste sábado (27). Milhares de pessoas compareceram ao Busto de Tamandaré para acompanhar a apresentação do frei durante o Celebra João Pessoa, evento promovido pela Arquidiocese da Paraíba., Antes do show, que também foi transmitido pelo Jornal da Paraíba, ele deu uma entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, que pode ser conferida na íntegra acima.

De acordo com o sacerdote, que ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações, ele tinha uma missão a cumprir na cidade.

“Sempre que eu divulgava agenda, o clamor era muito forte ‘venha para João Pessoa’. Em todo lugar que eu vou, eu digo que não sou eu que escolho, eu sou chamado a estar. Então tenho certeza que é da vontade de Deus que eu esteja aqui”, afirmou.

Frei Gilson durante Celebra João Pessoa. Jornal da Paraíba/Reprodução

Frei Gilson, que é natural de São Paulo, começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa. Ele conta que a música foi o meio inicial para que ele se aproximasse de Jesus.

“A música foi o jeito que Deus começou a me atrair para ele. Meu padrasto me ensinou a tocar, tentando me cativar e ali minha mãe estava inaugurando um grupo de oração, e eu começo a tocar nesse grupo. E foi a música que me levou a conhecer Jesus”, revelou.

Atualmente, o Frei Gilson possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã. A organização do Celebra João Pessoa estima que cerca de 300 mil pessoas tenham acompanhado os shows na orla da capital paraibana.

Público do Celebra João Pessoa durante o show de Frei Gilson. Jornal da Paraíba/Reprodução

Durante a entrevista cedida à TV Cabo Branco, Frei Gilson afirmou que estar em João Pessoa era uma missão, e aproveitou para deixar uma mensagem ao público paraibano.

“Para mim, estar aqui hoje é uma missão, é evangelização. Desejo a todos um feliz ano novo. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas para a sua família. Coloque Deus como prioridade na sua vida e você vai ver que o resto vai acontecer”