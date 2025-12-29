Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, faz show na Lagoa

Por MRNews



O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, realizará um show na noite deste sábado (27) em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da capital fluminense.

A apresentação está marcada para as 19h. Padre Omar cantará clássicos da música brasileira e canções do álbum Samba de Fé.

O show faz parte de uma série de eventos que acontecem neste fim de semana na Lagoa, que tem entre suas principais atrações a Árvore do Rio, estrutural com 60 metros de altura que voltou a iluminar o cartão postal carioca depois de cinco anos.

Toffoli mantém participação de diretor do BC em acareação do Master

Bolsonaro passa por cirurgia após crise de soluço

Uma ação solidária montou dois pontos de coleta de doação de alimentos não perecíveis, água, enxoval para crianças recém-nascidas e brinquedos.

A arrecadação será direcionada ao programa Amigos do Redentor, que realiza doações para projetos sociais apoiados pelo Consórcio Cristo Sustentável, formado pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a Obra Social Leste Um – O Sol e o Instituto Redemptor, que atende a população em situação de vulnerabilidade.

Um dos pontos de coleta de doações fica no espaço Lagoon (Avenida Borges de Medeiros, 1424, Lagoa), onde acontece o show. O outro é na Paróquia São José da Lagoa (Avenida Borges de Medeiros, 2735, Lagoa).

No domingo (28), também haverá atrações a partir das 17h, como Orquestra Harmônicos, Choro Batucada, Yasmin Lisboa e JP Silva.

Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi

Bolsonaro passou por nova cirurgia para tratar soluço, diz Michelle