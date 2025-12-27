Ex-sogra é morta e outras duas pessoas de mesma família são feridos por homem em Sapé

Foto: Arquivo

Três pessoas de uma mesma família foram feridas a facadas na noite da quinta-feira (25), na cidade de Sapé, Zona da Mata paraibana. Segundo a Polícia Civil, as vítimas seriam a ex-mulher e o ex-sogro do suspeito, que ficaram feridos, e a ex-sogra dele, que não resistiu e morreu. O suspeito segue foragido.

O caso aconteceu no loteamento São Salvador, localizado próximo a saída para a cidade de Capim, em Sapé. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito esfaqueou três pessoas da mesma família por volta das 18h da quinta-feira (25), dia de Natal.

A vítima fatal foi identificada por Marinalva Duarte de Lima, de 53 anos. Ela seria ex-sogra do suspeito, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Outras duas pessoas, um homem de 47 anos, que seria ex-sogro do suspeito, e a filha dele, ex-mulher do agressor, também ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o estado de saúde do ex-sogro do suspeito é grave, enquanto a ex-mulher está estável. O suspeito segue foragido.

A Polícia Civil está em busca do homem suspeito de cometer o crime. A população pode ajudar com informações através do Disque 197.