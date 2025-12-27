Cícero Lucena inspeciona área e estrutura do ‘Celebra João Pessoa’ e projeta evento histórico na cidade

Está tudo pronto para o ‘Celebra João Pessoa’ – evento religioso que promete reunir uma multidão de fiéis, neste sábado (27), no Busto de Tamandaré, com as presenças do Frei Gilson, o arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, e o padre Nilson Nunes. Nesta sexta-feira (26), o prefeito Cícero Lucena inspecionou o local, ao lado da primeira-dama Lauremília Lucena, o deputado federal Mersinho Lucena, o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, mais representantes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

A comitiva verificou a estrutura de palco, o esquema de segurança na área onde terá a presença de público, além de detalhes em relação ao plano de mobilidade urbana, pontos de apoio das bases do Samu e Guarda Civil Metropolitana. A Prefeitura de João Pessoa está mobilizando diversas secretarias para a realização do evento, mais o monitoramento por câmeras e apoio às forças de segurança do Estado.

“O evento acolherá pessoas de toda a Paraíba, de estados vizinhos e visitantes, além dos moradores da cidade. Este encontro marca o encerramento de um ano e nos prepara para o próximo, renovando nossa fé, esperança e confiança em dias melhores. Observamos a finalização da montagem da estrutura, que se apresenta magnífica e bem organizada. Com fé em Deus, será uma celebração memorável para todos nós”, afirmou o prefeito.

O evento será realizado pela Arquidiocese da Paraíba, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. O evento de fé e evangelização reunirá fiéis de diversas comunidades e movimentos da Igreja. O objetivo é tornar-se um espaço de encontro, oração e louvor, fortalecendo a vivência cristã e a comunhão eclesial, além de marcar o encerramento do ano com um momento especial de espiritualidade à beira-mar.

A atração principal do evento será o Frei Gilson, sacerdote e cantor que se destaca no cenário nacional da música católica e da evangelização, reunindo multidões por onde passa. Conhecido por suas canções orantes e por conduzir profundos momentos de louvor e adoração, Frei Gilson promete conduzir os fiéis a uma experiência intensa de fé e encontro com Deus.

“Estamos aqui nessa grande estrutura, fazendo os ajustes finais para que a gente possa, amanhã, estar recebendo os amigos, a família, numa noite de oração e de fé. Além do Frei Gilson, o Celebra João Pessoa contará também com a presença do Padre Bruno Costa da Canção Nova, o Padre Nilson Nunes o Padre Sandro, o Padre Puan Ramos e a Madre Germana que integrarão a programação com momentos de animação, oração e reflexão”, afirmou o deputado Mersinho Lucena.

O Plano de mobilidade seguirá o modelo adotado em grandes eventos já realizados na Orla da cidade, a exemplo do que foi o show de Roberto Carlos, Réveillon e Forró Verão. Serão 100 agentes de mobilidade, 20 viaturas e bloqueios iniciando às 5h. Haverá áreas específicas para caravanas, reforço nas linhas de ônibus e viagens extras para atender a população.O monitoramento do trânsito será feito de forma presencial e por videomonitoramento, com câmeras da Semob-JP, da Guarda Civil Metropolitana e das forças estaduais. A orientação é para que o público utilize preferencialmente o transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo.

Programação e estrutura – O ‘Celebra João Pessoa’ terá início por volta das 14h, com momentos de louvor, oração e apresentações religiosas. Além de Frei Gilson, a programação contará com os padres Bruno Costa (Canção Nova), Nilson Nunes, Puan Ramos e Sandro Santos, além da Madre Germana. Frei Gilson será a última atração, com apresentação prevista para o início da noite.

“Estamos realizando uma vistoria técnica nesta manhã de sexta-feira, visando a montagem e finalização da estrutura para o evento Celebra João Pessoa, com a colaboração do Frei Gilson. Este é um momento de fé e celebração. Nossa equipe está presente, em conjunto com a produtora, a equipe Mãos de Maria e o prefeito Cícero Lucena, todos dedicados a garantir o sucesso do evento, principalmente na questão da segurança para o público. É um momento especial para a cidade, e estamos acompanhando pessoalmente cada detalhe”, afirmou Marcus Alves, diretor da Funjope.

Confira os horários e apresentações das atrações do ‘Celebra João Pessoa’:

14:30 – Padre Sandro Santos & Madre Germana

15:20 – Padre Puan Ramos

16:00 – Padre Nilson Nunes

17:00 – Padre Bruno Costa (Canção Nova)

18:30 – Frei Gilson

Programação – Confira o roteiro completo dos eventos do fim do ano realizados pela Prefeitura de João Pessoa no link

https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/programacao-celebra-joao-pessoa/

