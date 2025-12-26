Semob-JP define planos especiais de trânsito e transporte para os shows de Frei Gilson e convidados

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito e transportes que será colocada em prática nas primeiras horas, deste sábado (27), para os shows de Frei Gilson e convidados, no Busto de Tamandaré, dentro da programação do Celebra João Pessoa 2025, que é um evento católico, promovido em parceria pela Prefeitura e Arquidiocese da Paraíba, com louvores, celebrando a passagem de mais um ano de milagres, bênçãos e realizações para todos.

O superintendente de Mobilidade de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou o trabalho da Semob-JP na realização do evento religioso. “A Semob mais uma vez contribui decisivamente para a realização e sucesso de mais este evento, que engrandece e enaltece a nossa cidade, com a presença de Frei Gilson e outros ícones da fé e música cristãs, atraindo para a nossa bela orla tanto os residentes, quanto os turistas que estão nos visitando e, certamente, levarão a melhor impressão possível de João Pessoa. Por isso, vamos garantir um trânsito seguro e transporte público suficiente”, disse.

Trânsito – A operação contará com a atuação de 100 agentes de mobilidade distribuídos em três turnos. Serão 15 viaturas, 30 motocicletas, seis bicicletas, 250 cones e 30 barreiras físicas. A atuação da Semob-JP será dividida em etapas. Às 5h da manhã começam os isolamentos e a proibição de estacionamento em algumas vias. Às 13h, as equipes passam a organizar ambulantes e o estacionamento dos ônibus. A partir das 14h, terão início os bloqueios totais nas principais vias que darão acesso ao local do show.

O monitoramento será feito em tempo real, por meio de câmeras posicionadas em pontos estratégicos da cidade, como Busto de Tamandaré, Avenida Beira Rio e Avenida Ruy Carneiro. O Centro Operacional de Trânsito e Transportes (COTT) será o responsável por acompanhar remotamente toda a operação, orientando as equipes em campo. As informações sobre bloqueios e desvios serão compartilhadas com o app Waze, permitindo que os motoristas tenham acesso às rotas alternativas com maior agilidade.

Entre as mudanças programadas para o trânsito estará a interdição de trechos da Avenida Cabo Branco, da Avenida Almirante Tamandaré e da Rua Helena Meira Lima, a partir das 17h. Os ônibus de caravanas deverão ser estacionados na Avenida Epitácio Pessoa, próximo ao Pão de Açúcar, com o ponto de embarque e desembarque na Rua Professora Maria Sales. Um ponto exclusivo para táxis será disponibilizado próximo à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, facilitando para os usuários desta modalidade.

Transporte coletivo – Para atender à demanda dos usuários do transporte coletivo urbano, as linhas de ônibus que atendem às regiões de Cabo Branco e Tambaú, terão reforço antes e depois dos shows. As linhas previstas são 507-Cabo Branco, 510-Tambaú, 521-Manaíra/Bessa, 1500-Circular, 5100-Circular, 5600-Mangabeira Shopping, 5603-Mangabeira VII e 5605-Mangabeira Shopping. Ainda estarão disponíveis mais 10 veículos extras.

A frota será ajustada conforme a demanda em tempo real. A Semob-JP recomenda que o público chegue com antecedência e utilize o transporte público, táxis, aplicativos de mobilidade ou compartilhe caronas para facilitar o deslocamento de ida aos shows e a volta para casa. Agentes estarão distribuídos em pontos estratégicos, orientando o tráfego e coibindo irregularidades, para o êxito do evento.

Confira a programação completa de fim de ano e Celebra João Pessoa no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/programacao-celebra-joao-pessoa/