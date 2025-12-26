Missas de Natal em João Pessoa: veja programação

Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa – Reprodução/TV Cabo Branco

A Arquidiocese da Paraíba divulgou a programação das missas de Natal na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

LEIA TAMBÉM:

Na capital, as celebrações na catedral vão ser presididas pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson e por Dom Alcivan Tadeu.

24 de dezembro – Véspera de Natal:

18h – Missa presidida por Dom Alcivan Tadeus, bispo auxiliar da Paraíba.

25 de dezembro – Natal: