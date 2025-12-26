sexta-feira, dezembro 26, 2025
Missas de Natal em João Pessoa: veja programação

Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa – Reprodução/TV Cabo Branco

A Arquidiocese da Paraíba divulgou a programação das missas de Natal na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

Na capital, as celebrações na catedral vão ser presididas pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson e por Dom Alcivan Tadeu.

24 de dezembro – Véspera de Natal:

  • 18h – Missa presidida por Dom Alcivan Tadeus, bispo auxiliar da Paraíba.

25 de dezembro – Natal:

  • 9h – Missa presidida por Dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba

