Missas de Natal em João Pessoa: veja programação
A Arquidiocese da Paraíba divulgou a programação das missas de Natal na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.
LEIA TAMBÉM:
Na capital, as celebrações na catedral vão ser presididas pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson e por Dom Alcivan Tadeu.
24 de dezembro – Véspera de Natal:
- 18h – Missa presidida por Dom Alcivan Tadeus, bispo auxiliar da Paraíba.
25 de dezembro – Natal:
- 9h – Missa presidida por Dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba