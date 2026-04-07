Memorial Mestre Sivuca será instalado no Centro de João Pessoa

Foto/Reprodução. Silvio Osias

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) assinou, nesta segunda-feira (22), um convênio com o Governo da Paraíba para construir o Memorial Mestre Sivuca no Centro de João Pessoa. O espaço vai abrigar um acervo de cerca de 10 mil peças do músico paraibano, cedido pela família à instituição em 2021.

Segundo a UFPB, o memorial funcionará no prédio histórico que abrigou a Fundação José Américo, imóvel que integra o patrimônio da universidade.

A iniciativa contará com investimento de R$ 1,2 milhão, por parte do governo estadual, para a requalificação do espaço. A universidade informou ainda que ficará responsável pela disponibilização de equipamentos e recursos humanos necessários ao funcionamento do memorial.

O superintendente de Infraestrutura da UFPB, Antônio Sobrinho Júnior, afirmou que a expectativa é de que as obras tenham início no começo do próximo ano e sejam concluídas em um prazo de seis a oito meses.

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UFPB guarda acervo doado pela viúva há quatro anos

O acervo de cerca de 10 mil peças do músico foi reunido ao longo dos anos pela viúva do sanfoneiro, Glória Gadelha, que doou os objetos à Universidade Federal da Paraíba em 2021. Inicialmente, eles seriam expostos em um memorial que estava planejado para ser construído no Campus I da universidade.

O conjunto reúne itens raros da vida pessoal e da obra do artista, como troféus, instrumentos musicais, roupas usadas em apresentações e os óculos de Sivuca, além de recortes de jornais, panfletos de shows e registros catalogados das suas músicas.

Em 2024, a então coordenadora do Memorial Mestre Sivuca, Julianne Teixeira, explicou que o projeto original previa a construção de um espaço físico, inclusive com projeto arquitetônico elaborado por um escritório do Rio de Janeiro a pedido de Glória Gadelha. No entanto, a iniciativa foi suspensa por falta de recursos.

“O projeto inicial era a construção de um espaço próprio, mas, infelizmente, por falta de recursos, não pôde ser continuado. O Arquivo Central da universidade acolheu esse acervo, e a equipe do curso de Arquivologia está realizando o tratamento e a preservação do material. A nossa intenção, naquele momento, passou a ser a criação de um memorial virtual”, afirmou Julianne.

À época, o acervo estava armazenado no Arquivo Central da UFPB, em João Pessoa, sem acesso ao público.

Em 2020, o governador João Azevêdo (PSB) já havia se comprometido a viabilizar recursos para a construção do memorial, mas destacou a necessidade de definição do valor total da obra para, se necessário, também buscar apoio junto ao Ministério da Cultura. O projeto só foi apresentado pela UFPB ao Governo da Paraíba em setembro deste ano.

Sivuca

Instrumentista, arranjador e compositor, Severino Dias de Oliveira, conhecido como Sivuca, morreu em 2012, aos 76 anos, vítima de câncer.

Nascido em 23 de maio de 1930, em Itabaiana, Sivuca iniciou sua trajetória na música ainda na infância. Ao longo da carreira, atuou em diversas rádios pelo país e também construiu trajetória internacional. Entre seus principais sucessos estão “Feira de Mangaio”, “João e Maria” (parceria com Chico Buarque) e “Adeus Maria”.