SÃO JOSÉ DO SERIDÓ TERÁ NOVAS IMUNIZAÇÕES CONTRA COVID-19 NESTA SEGUNDA E TERÇA-FEIRA

Após três ações vacinais realizadas entre os dias 06 e 10/08, que garantiram a ampliação da imunização dos são-josé-seridoenses contra a COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) agenda duas novas ações para o início da próxima semana.





Na segunda-feira (13) serão vacinadas pessoas que tomaram a D1 da Pfizer entre os dias 22/06 e 05/07. A imunização iniciará às 13 horas e acontecerá na Unidade Básica de Saúde Maria Fausta (Centro de Saúde), na rua Cícero Dantas, bairro Nova Bonita.





Já na terça-feira (14) o público-alvo a ser imunizado, com a D2 da Coronavac, será formado por são-josé-seridoenses que tomaram a D1 em 17/08. A ação vacinal também acontecerá no Centro de Saúde e terá início às 7h30.





VACINÔMETRO





A população de São José do Seridó, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) 2021, é 4.696 pessoas.





De acordo com a plataforma RN + Vacina, elaborada numa parceria entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), o público-alvo a ser vacinado em São José do Seridó, acima de 18 anos, é de 3.316 pessoas.





Confira os números atualizados da vacinação contra a Covid-19, em São José do Seridó, até esta sexta-feira (10):





População acima de 18 anos parcialmente imunizada com a D1: 91,8%





População geral parcialmente imunizada com a D1: 71,6%





População acima de 18 anos totalmente imunizada (dose única ou com D2): 58,3%





População totalmente imunizada (dose única ou com D2): 45,5%