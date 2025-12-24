Campanha “Fique em Dia com a Cagepa” segue até 30 de dezembro — Governo da Paraíba

Os clientes paraibanos têm apenas mais sete dias para aproveitar as condições especiais da campanha “Fique em Dia com a Cagepa”, que entra na reta final e segue até o próximo dia 30 de dezembro. A iniciativa da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) oferece facilidades para que clientes residenciais, comerciais e industriais regularizem débitos em aberto.

Nesta sexta edição da campanha, os clientes podem quitar suas pendências com até 100% de desconto em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, o que amplia o acesso à regularização e contribui para a manutenção dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário em todo o estado. Até o momento, já foram firmadas em torno de 118 mil negociações, demonstrando a forte adesão dos consumidores à iniciativa.

Além das contas em atraso, a ação também contempla clientes que possuem multas por irregularidades, como ligações clandestinas, desvios de água ou outras infrações. Nesses casos, os descontos podem chegar a 90% sobre o valor das multas.

De acordo com o diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras, o momento é decisivo para quem ainda não aderiu à campanha. “Estamos na última semana do ‘Fique em Dia’ e essa é uma oportunidade importante para que os clientes regularizem sua situação com condições bastante vantajosas. A negociação evita transtornos futuros e contribui para um sistema mais justo e eficiente para todos”, destacou.

A Cagepa reforça que as negociações podem ser feitas de forma rápida e prática por diversos canais de atendimento: