Prefeitura mantém serviços essenciais funcionando normalmente no feriadão de Natal

A Prefeitura de João Pessoa assegura o funcionamento dos serviços considerados essenciais durante o feriadão de Natal, garantindo assistência à população mesmo nos dias de ponto facultativo (24 e 26) e feriado (25). Áreas como saúde, segurança urbana, limpeza pública, mobilidade e defesa civil seguem operando em regime de plantão, com equipes preparadas para atender demandas emergenciais e manter a cidade em pleno funcionamento.

Os serviços de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde permanecem ativos 24 horas.

Saúde 24 horas – A população que necessitar de atendimento médico de urgência, poderá buscar em uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Jardim Oceania, Bancários e Valentina Figueiredo.

Os hospitais da rede municipal também funcionarão regularmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), que poderá ser acionado pelo número 192.

No caso da assistência de urgência em saúde mental, os usuários devem se dirigir ao Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), localizado no prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira. Com relação às urgências odontológicas, o atendimento seguirá normalmente nos Centros de Especialidades Odontológicas Torre e Mangabeira.

Vacinação – De 24 a 26, as salas de vacina do Centro Municipal de Imunização (CMI), das policlínicas municipais e das unidades de saúde da família (USFs) permanecerão fechadas. Os pontos móveis de vacinação (Ferreira Costa e Shoppings Sul e Tambiá) não funcionarão nos dias 24 e 25.

Com exceção do Shopping Tambiá, o atendimento dos pontos móveis será retomado na sexta-feira (26), com funcionamento das 12h às 21h, acompanhando o horário de encerramento dos estabelecimentos onde estão instalados. No sábado (27), a vacinação ocorrerá das 8h às 16h, garantindo a continuidade da assistência preventiva por meio da vacinação da população e dos turistas que visitam a cidade.

Segurança alimentar – Os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias, mantidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), não funcionam nos dias 24 e 25, mas estarão abertos normalmente na sexta-feira, dia 26.

Mobilidade urbana – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu que, na quarta-feira (24), as linhas de ônibus irão operar com quadro de sábado e reforço de 75 linhas. Já na quinta-feira (25), o sistema funcionará com o quadro de domingo, composto por 52 linhas.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Semob-JP por meio do WhatsApp do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), pelo número (83) 98760-2134, disponível para mensagens, fotos e áudios.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp (83) 98831-6885, pelo número 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Semam – A Divisão de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente segue em horário normal, das 8h às 00h, recebendo denúncias pelo telefone (83) 98214-7473, que funciona como WhatsApp. A Semam orienta para que as denúncias enviadas pelo WhatsApp tenham informações completas sobre o local, com endereço, fotos e/ou vídeos sobre a ocorrência. As informações são recebidas pelos fiscais, que fazem a vistoria.

Mercados públicos – O Mercado Central funciona normalmente nos dias 24 e 25, exceto a parte administrativa. Em Mangabeira, os comerciantes vão trabalhar no dia 24, em horário normal, mas no dia 25 não haverá expediente. A programação do Mercado de Cruz das Armas é a seguinte: dia 24, funciona até 19h; e dia 25, funciona até meio-dia.

Já o Mercado do Bairro dos Estados abre das 5h às 19h no dia 24 e fecha no dia 25. No Valentina, os comerciantes vão trabalhar no dia 24 até as 17h e no dia 25 até às 13h. Quanto aos Mercados do Peixe e do Bessa, abrirão normalmente nos dias 24 e 25.

Limpeza urbana – Além dos serviços de conservação, a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) mantém a coleta domiciliar regular nos bairros atendidos às terças, quintas e sábados. A Emlur reforça a importância da colaboração da população, respeitando os dias e horários da coleta domiciliar e evitando o descarte irregular de resíduos.

Em caso de informações, solicitações de serviços ou reclamações, a população pode entrar em contato pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelos telefones (83) 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240.

Infraestrutura – As demandas relacionadas a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias, devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.