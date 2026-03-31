Monsenhor Nicodemos, idealizador do Santuário de Frei Damião, é sepultado em Guarabira – Foto: Pedro Júnior/TV Cabo Branco. Gustavo Demétrio

O Monsenhor Nicodemos, que morreu no último sábado (20), foi sepultado no Santuário de Frei Damião, na cidade de Guarabira, no Brejo paraibano, na tarde desta terça-feira (23). O sepultamento aconteceu no próprio santuário, cujo ele foi idealizador.

O velório do Monsenhor foi até asegunda-feira (22) na Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, em Alagoa Grande, após passar por várias cidades da região do Brejo. Depois o corpo seguiu para Guarabira, onde foi velado antes do enterro.

Uma multidão de pessoas, incluindo fiéis, acompanhou o traslado do corpo para o Memorial Frei Damião, partindo da Catedral da Luz, em Guarabira.

Quem foi Monsenhor Nicodemos

Morreu no sábado (20), aos 68 anos, Monsenhor Nicodemos. Reprodução/Diocese de Guarabira

Monsenhor Nicodemos Rodrigues de Sousa teve mais de 40 anos de dedicação à Igreja Católica, 17 deles em Guarabira. Atualmente, o sacerdote desempenhava o ofício de Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Areia.

Em nota, a Diocese de Guarabira, por meio do bispo Dom Aldemiro Sena dos Santos, escreveu que “seu ministério constituiu-se em um testemunho vivo de entrega, simplicidade e zelo pastoral, deixando marcas profundas nas comunidades por onde passou e no coração de todos que tiveram a graça de conviver com ele”.