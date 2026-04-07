Parada Natalina dos alunos da Rede Municipal encanta o público no Busto de Tamandaré

As pessoas que estavam no Busto de Tamandaré, na noite deste domingo (21), pararam para assistir a apresentação natalina da Orquestra da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sededc) e da Banda Marcial da Sedec. Com o tema ‘Parada Natalina’ o evento, que encantou o público, foi realizado pela Secretaria de Educação, por meio da Seção de Bandas Escolares.

“Que noite encantadora no Busto de Tamandaré. A ‘Parada Natalina’ das escolas municipais foi um espetáculo que refletiu a dedicação e o empenho da Seção de Bandas e de todos que fazem a educação municipal acontecer. Desejo de todo coração um Feliz Natal a cada um e cada uma. Minha gratidão”, disse a secretária América Castro.

O corpo coreográfico contou a participação de alunos das seguintes escolas municipais: Padre Pedro Serrão, Darcy Ribeiro, Luiza Lima Lobo, Durmeval Trigueiro, Aruanda, Índio Piragibe, Anayde Beiriz e Anísio Teixeira.

No repertório músicas como ‘Feliz Natal’, ‘Boas festas’ / ‘Anoiteceu’, ‘Vem chegando o Natal’, ‘Jingle Bell Rock’, entre outras.

A professora e coreógrafa da Escola Municipal da Darcy Ribeiro, Anielle Carolina, falou sobre este momento. “Para mim foi uma experiência indescritível participar da ‘Parada Natalina’. A gente vê um cuidado, um olhar de atenção e muito carinho da gestão para com os nossos alunos. Foi um momento muito importante e significativo tanto para mim quanto para meus alunos participarmos de uma data tão importante que é a celebração do Natal, o nascimento de Cristo. Gratidão a nossa Seção de Bandas Escolares e a Secretaria de Educação pelo cuidado e pelo investimento na cultura e na arte nas escolas municipais”, disse a professora.

Quem também não escondeu a alegria em participar deste momento foi a aluna da Escola Municipal Anayde Beiriz, Clarice Vitória. “Foi incrível, inesquecível, vai ficar guardada na minha memória sempre. Foi emocionante ver o Busto de Tamandaré lotado e as pessoas nos aplaudindo. Agradeço a todo mundo que colaborou, nosso coreógrafo Cassiano e aos diretores”, falou.

Com a ‘Parada Natalina’ a Seção de Bandas Escolares da Sedec encerra as atividades de 2025. “Foi um ano de muita alegria, de conquistas, de formações, apresentações, premiações… Só tenho que agradecer a secretária da Educação, América Castro, a secretária executiva Luciana Dias, ao prefeito Cícero Lucena por acreditarem em nossos alunos e todos que fazem a educação de um modo geral. Encerramos nossas apresentações, mas já de olho em 2026”, afirmou o diretor da Seção de Bandas, Rômulo Albuquerque.