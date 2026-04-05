domingo, abril 5, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL ENCAMINHA PROJETO AO LEGISLATIVO QUE CRIA SUAS MUNICIPAL

admin1

A titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira, participou de sessão plenária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Seridó, nesta segunda-feira (13), onde protocolou Projeto de Lei (PL) que prevê a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) municipal.


“O PL garante o direcionamento único das ações, programas, projetos e benefícios de assistência social no município, bem como dispõe sobre a criação de novos programas sociais no âmbito local e garante os direitos socioassistenciais de usuários”, frisou Suzete Pereira, apontando que o Projeto sinaliza um grande avanço para o atendimento à população são-josé-seridoense, principalmente os munícipes integrantes dos setores mais vulneráveis.


Seguindo os ritos legislativos, após seu protocolo, o PL passará pelas Comissões Temáticas da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Seridó onde será analisado e, posteriormente, apreciado pelos parlamentares.

Você pode gostar também

SERIDÓ CINE chega a São José do Seridó com mostra de filmes gratuita

admin1

Sedap-PB promove reunião do Fórum de Secretários e Secretárias de Agricultura durante a Expapi — Governo da Paraíba

admin1

Atrativos turísticos da Paraíba são destaque de evento da Operadora EHTL em Foz do Iguaçu — Governo da Paraíba

admin1