Flamengo goleia Grêmio e conquista Copinha Feminina

admin1

O Flamengo garantiu o Bicampeonato da Copinha Feminina. As Meninas da Gávea asseguraram o troféu com uma goleada de 6 a 0 sobre o Grêmio, na noite deste sábado no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Com o triunfo da equipe rubro-negra foi mantida uma escrita na competição, apenas equipes cariocas já conquistaram o torneio. Em 2023, a final envolveu Flamengo e Botafogo, com triunfo rubro-negro. No ano seguinte, o jogo do título colocou Fluminense e Internacional frente a frente e o Tricolor levou a melhor.

Na decisão deste sábado o Flamengo sobrou, e triunfou graças a gols de Kaylane Vieira, Brendha (dois), Anna Luiza, Ana Vidal (contra) e Nina Garrit.

Você pode gostar também

RESULTADO DO SORTEIO LOTOMANIA 2672 DE HOJE QUARTA (11/09)

admin1

O Maior Desafio do Club América Antes de Enfrentar o Necaxa: A Ameaça de Cambindo!

admin1

ONDE ASSISTIR Real Sociedad x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (06/10)

admin1