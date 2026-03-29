Felipe Leitão terá reunião com Hugo Motta antes de anunciar decisão sobre 2026

Deputado estadual Felipe Leitão. Felipe Leitão

O deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos) vai anunciar na próxima segunda-feira (22) o posicionamento do grupo político dele para as eleições 2026. A decisão será anunciada em uma entrevista coletiva à imprensa, em hotel na Orla de João Pessoa.

Antes do anúncio, porém, Felipe Leitão deverá se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que comanda o Republicanos na Paraíba e conduz os rumos políticos da sigla. O encontro será neste fim de semana.

Integrante da base aliada do governador João Azevêdo (PSB), Leitão tem sido cortejado a declarar apoio ao projeto do grupo em 2026, que tem como pré-candidato ao Governo o atual vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Por outro lado, há uma expectativa crescente de que Felipe possa tomar um caminho oposto, de apoiar o projeto liderado pelo prefeito Cícero Lucena (MDB), que entrou na disputa pelo Governo do Estado. A reportagem apurou que, nas últimas horas, o deputado conversou com aliados sobre a decisão que será anunciada na segunda-feira.

Recentemente, aliados de Leitão foram nomeados em cargos no Governo do Estado, mas interlocutores do deputado afirmam que essas nomeações não serão “definidoras” de sua posição política.