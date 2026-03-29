domingo, março 29, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Felipe Leitão terá reunião com Hugo Motta antes de anunciar decisão sobre 2026

admin1

Deputado estadual Felipe Leitão. Felipe Leitão

O deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos) vai anunciar na próxima segunda-feira (22) o posicionamento do grupo político dele para as eleições 2026. A decisão será anunciada em uma entrevista coletiva à imprensa, em hotel na Orla de João Pessoa.

Antes do anúncio, porém, Felipe Leitão deverá se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que comanda o Republicanos na Paraíba e conduz os rumos políticos da sigla. O encontro será neste fim de semana.

Integrante da base aliada do governador João Azevêdo (PSB), Leitão tem sido cortejado a declarar apoio ao projeto do grupo em 2026, que tem como pré-candidato ao Governo o atual vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Por outro lado, há uma expectativa crescente de que Felipe possa tomar um caminho oposto, de apoiar o projeto liderado pelo prefeito Cícero Lucena (MDB), que entrou na disputa pelo Governo do Estado. A reportagem apurou que, nas últimas horas, o deputado conversou com aliados sobre a decisão que será anunciada na segunda-feira.

Recentemente, aliados de Leitão foram nomeados em cargos no Governo do Estado, mas interlocutores do deputado afirmam que essas nomeações não serão “definidoras” de sua posição política.

Você pode gostar também

Produtores culturais de João Pessoa cobram pagamento do Fundo Municipal de Cultura

admin1

onde assistir, clubes participantes, regulamento e premiações

admin1

Pagode do Meu Agrado leva tradição e renovação ao Nossa Música neste sábado

admin1