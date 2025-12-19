Alistamento militar para nascidos em 2008 começa no dia 1º de janeiro e mulheres podem se inscrever

O alistamento militar para os jovens nascidos em 2008 começa no dia 1º de janeiro de 2026. O serviço, que é realizado pela Junta de Serviço Militar, pode ser feito online ou de forma presencial até o dia 30 de junho de 2026. A inscrição pode ser realizada pelo site oficial do Exército (alistamento.eb.mil.br), ou presencialmente, a partir do dia 05 de janeiro, na Junta de Serviço Militar de João Pessoa, localizada na Rua Afonso Campos, 216 – Centro.

Mulheres que completaram 18 anos em 2025 puderam, pela primeira vez, se alistar nas Forças Armadas. A iniciativa foi adotada de maneira inédita pelos Comandos das Forças Armadas, após período de estudos em conjunto com o Ministério da Defesa. A incorporação a uma das organizações militares da Marinha, Exército ou Aeronáutica será a partir de 2026.

“Ressaltamos que, para os homens que completam 18 anos em 2026, o alistamento militar é obrigatório. O não cumprimento dessa etapa da cidadania pode resultar em impedimentos, como assumir cargos públicos, participar de concursos, ingressar em universidades, emitir passaporte, ser admitido em empregos formais, além de dificultar a emissão de outros documentos”, lembrou a responsável pela Junta de Serviço Militar em João Pessoa, Millena Correia.

Até a data limite, o alistamento é gratuito. A partir de julho, o retardatário pagará multa para fazer a inscrição. Por lei, o alistamento tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado a cada período de um ano até o prazo máximo de oito anos.

Para o alistamento presencial, é necessário apresentar os seguintes documentos originais:

• RG válido ou outro documento oficial com foto;

• CPF;

• Certidão de nascimento;

• Comprovante de residência atualizado do município de João Pessoa.

Em caso de dúvidas, os canais de contato são:

Instagram: @juntadeservicomilitarjp

E-mail: [email protected]

Telefone e WhatsApp: (83) 3213-5291

Sede da Junta de Serviço Militar: Rua Afonso Campos, 216 – Centro, João Pessoa – PB, 58013-380

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h