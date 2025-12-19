Assassinato do casal Reiner choca o mundo do cinema

Foto/Reprodução.

Os corpos do cineasta Rob Reiner, de 78 anos, e de sua mulher, Michele Singer, de 68, foram encontrados neste domingo (14) na casa onde moravam, em Los Angeles.

Rob e Michele, casados há quase 40 anos, foram esfaqueados. Por enquanto, o filho do casal é o principal suspeito. Nick Reiner tem 32 anos.

A se confirmar a autoria, o assassinato de Rob Reiner e Michele Singer lembra uma outra tragédia familiar do mundo do cinema, ocorrida no Brasil em 2014.

Em fevereiro de 2014, o cineasta Eduardo Coutinho, de 80 anos, foi morto a golpes de faca por um filho esquizofrênico, que também tentou matar a mãe.

Rob Reiner, diretor e ator, vem do mundo da comédia do cinema americano. Era filho do também cineasta e ator Carl Reiner, que morreu em 2020 aos 98 anos.

Rob Reiner se projetou através do drama Conta Comigo, de 1986. O título original é Stand By Me, o mesmo da canção de Ben E. King, que toca no filme.

O ator River Phoenix tinha 16 anos em Conta Comigo. A atuação do rapaz encantou Milton Nascimento, que fez uma canção para ele e chamou de River Phoenix.

Milton Nascimento e River Phoenix ficaram amigos. O ator teve vida curta. Morreu em 1993, aos 23 anos, depois de uma overdose de heroína com cocaína.

Se Conta Comigo projetou Rob Reiner, seu filme mais célebre deve ser Harry e Sally, Feitos Um Para o Outro, comédia romântica realizada em 1989.

Estrelado por Billy Crystal e Meg Ryan, o filme tem a divertida e inesquecível cena em que Meg simula um orgasmo na mesa de um restaurante.

Da comédia de 1989, Reiner partiu, em 1990, para o drama de suspense Trágica Obsessão, com notáveis atuações de James Caan e Kathy Bates.

Caan é um escritor famoso salvo de um acidente, mas depois aprisionado por Bates, que é sua fã. O filme – Misery, no original – é baseado num livro de Stephen King.

Questão de Honra (1992), Sintonia de Amor (1993), Meu Querido Presidente (1995). Reiner não era do primeiro time, se pensarmos nos cineastas dos Estados Unidos.

Mas não custa reconhecer que marcou o cinema do seu tempo porque soube realizar filmes que obtiveram êxito comercial e que, até hoje, são muito populares.

Como ator, Reiner atuou em O Lobo de Wall Street (2013), de Martin Scosese, e, no ano seguinte, dirigiu Um Amor de Vizinha, com Michael Douglas e Diane Keaton.

O assassinato do casal Reiner foi anunciado pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que disse estar com o coração partido pela tragédia. Nos Estados Unidos, as mortes de Rob e Michele chocaram o mundo do cinema.