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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

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A Prefeitura de Santana do Seridó, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferta à população uma rede de atendimentos que garante acesso, acolhimento e cuidado contínuo em diferentes níveis de atenção.

As unidades de saúde do município funcionam com horários ampliados e serviços essenciais, incluindo atendimentos básicos, procedimentos, distribuição de medicamentos, especialidades médicas, reabilitação, urgência e emergência, além de acompanhamento multiprofissional.

Com unidades como a UBS Ulisses Bezerra, a Unidade Helena Fernandes, o Hospital Ana Bezerra de Almeida e o Centro Multiprofissional de Reabilitação, seguimos fortalecendo a saúde pública e ampliando o acesso aos serviços para todos.

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