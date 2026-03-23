Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions

Por MRNews



O primeiro dos três turnos da primeira fase da Champions League das Américas, a “Libertadores” do basquete masculino, terminou para Minas Tênis Clube e Sesi Franca na última sexta-feira (13). O time de Belo Horizonte segue invicto após duas partidas, enquanto a equipe do interior paulista se reabilitou após estrear com derrota.

A janela de abertura do Grupo C, o do Minas, teve sede no Estadio 8 de Junio, em Paysandú, no Uruguai. Depois de derrotarem o Boca Juniors, da Argentina, por 80 a 61 na quinta-feira (11), os minastenistas superaram o Aguada, time da casa, por 77 a 74. O ala-pivô norte-americano Erik McCree, com 19 pontos e sete rebotes, foi o destaque no triunfo de sexta.

O Minas soma quatro pontos (duas vitórias, cada uma valendo dois pontos) e lidera o Grupo C. O Boca, que também superou o Aguada, é o segundo, com três pontos (um triunfo e uma derrota, que dá um ponto). Os uruguaios estão na lanterna, com dois pontos.

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O próximo turno da chave será em Buenos Aires, capital argentina, entre 14 e 16 de janeiro. A sede da terceira e última janela será a Arena UniBH, casa do Minas, de 4 a 6 de fevereiro. Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam às quartas de final, previstas para ocorrerem em março.

O Sesi Franca, por sua vez, precisava vencer o Universidad de Concepción, do Chile, anfitrião do primeiro turno do Grupo D, para se reabilitar da derrota de quinta para o Instituto, da Argentina, por 93 a 89. Os brasileiros ganharam por 85 a 79 na Casa del Deporte, em Concepción, com 20 pontos e sete rebotes do ala Lucas Dias, protagonista francano na partida.

Os paulistas ocupam a vice-liderança do Grupo D, com três pontos, um a menos que o Instituto e um a mais que o Universidad de Concepción. Os atuais tetracampeões do Novo Basquete Brasil (NBB) voltam à quadra pela Champions nos dias 14 e 16 de janeiro, em casa, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP). Já o terceiro e último turno da chave terá mando do Instituto, em Córdoba, na Argentina, entre 7 e 9 de fevereiro.

Neste sábado (14), será a vez de o Flamengo ir à quadra. O Rubro-Negro, atual campeão e terceiro representante brasileiro na Champions, estreia diante do Nacional, do Uruguai, em Paysandú, às 21h10 (horário de Brasília). No domingo (15), o adversário será o Obras Sanitarias, da Argentina, no mesmo local e horário.

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