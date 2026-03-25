Sabadinho Bom tem música, procissão e homenagem a Luiz Gonzaga e ao Dia do Forró

O público do Sabadinho Bom comemorou o Dia do Forró, lembrado neste sábado (13), com show de João Netto e Ripa na Chulipa, seguido de apresentação do Forrozão Bom Que Só e Forró Sem Balança. Em parceria com a Associação dos Forrozeiros da Paraíba (Asforro-PB), o evento, que é realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), celebrou a data – também Dia de Santa Luzia – com uma procissão que reuniu os amantes do ritmo e um tributo ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

“Foi um sábado muito especial aqui no nosso Centro Histórico, um momento em que celebramos um dia em homenagem a Luiz Gonzaga, com apresentações de forró, trios pé de serra e uma belíssima procissão de forrozeiros. Nós, da Prefeitura de João Pessoa, temos um compromisso com as culturas populares de maneira muito intensa. Participar e promover essa homenagem deixa nosso coração repleto de alegria”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a Fundação já tem um trabalho com os trios pé de serra e marca esse momento no Sabadinho Bom. “O público, sempre fiel, adorou a experiência. Os músicos se dedicaram com muita maestria. Ficamos muito contentes de poder desenvolver essa nossa política de cultura, estimulada pelo prefeito Cícero Lucena, pelo prefeito Leo Bezerra, no sentido de acolher, proteger e estimular as culturas de João Pessoa e de toda a Paraíba”, acrescentou.

Para o músico João Netto, do Forró Ripa na Chulipa, é sempre uma honra integrar a programação do Sabadinho Bom. “Este é um evento da nossa cidade que contribui para valorizar a cultura nordestina, em especial da Paraíba. Foi um dia muito especial também porque é a data do aniversário do nosso Rei do Baião, Luiz Gonzaga”, pontuou.

O presidente da Associação dos Forrozeiros da Paraíba, Alexandre Pé de Serra, reforçou a importância de lembrar esse dia. “Além de ser um momento de comemorar e agradecer ao Rei do Baião por ser o idealizador do nosso forró, foi um verdadeiro encontro com a fé, já que é Dia de Santa Luzia”. Ele lembrou que o evento atraiu forrozeiros que vieram em caravanas de várias regiões do Estado, como Sertão, Brejo e Litoral.

Procissão – A concentração para o cortejo foi em frente à Igreja da Misericórdia. Os forrozeiros fizeram um percurso pelas ruas do Centro Histórico, passando pela Visconde de Pelotas, Vigário Sarlen, General Osório, finalizando a primeira procissão dos sanfoneiros e forrozeiros da Paraíba na Praça Rio Branco.

Criada pela Associação dos Forrozeiros da Paraíba, a procissão contou com o apoio da Arquidiocese, do Projeto Caminhos da Fé e do Centro Cultural São Francisco.

Samba na Praça – Logo depois do Sabadinho Bom, o público curtiu o projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, apresentando sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.