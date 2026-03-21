Caravana do Cuidar encerra ciclo 2025 com mais de 150 atendimentos aos moradores de Gramame

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (12), a última edição da Caravana do Cuidar em 2025. A ação aconteceu no Parque Ecológico Augusto dos Anjos, no bairro de Gramame, reunindo diversos serviços essenciais e fortalecendo a presença do poder público dentro das comunidades.

Durante toda a manhã, moradores tiveram acesso a atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Odontomóvel, Procon-JP, Cartão SUS, programa Eu Posso (empreendedorismo), Junta de Serviço Militar, Defensoria Pública, serviços de saúde e ao Castramóvel (para agendamento).

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, Diego Tavares, destacou a importância da iniciativa e o impacto direto na vida da população. “Hoje estamos concluindo o ciclo de 2025 das nossas Caravanas do Cuidar. É um serviço pelo qual tenho um olhar muito especial, porque, em vez de a população ir até a prefeitura, a prefeitura vem até a população. Aqui a gente sente que a população está ligada com a gestão. Concluímos o ciclo de 2025 com mais um ano de grandes realizações”, afirmou.

A edição foi marcada também pela participação ativa dos moradores, que reforçaram a importância da caravana na rotina da comunidade. Mauriceia Vieira, moradora do bairro, celebrou os atendimentos recebidos. “Atualizei os cadastros do Cartão SUS da minha criança e consegui meu encaminhamento para a mamografia, que eu queria tanto. Gosto demais desse serviço perto da minha casa. Sempre que tem, eu estou por aqui, e toda vez que vier eu vou estar. É uma maravilha”, comentou.

Já dona Jacinta destacou a facilidade em acessar os serviços. “É muito importante esse trabalho porque ajuda muito as pessoas. Em vez de ir para longe, aqui já é uma referência. Espero que toda semana ou todo mês tenha, porque é importante para toda a comunidade”, falou.

Com mais uma edição concluída e a população atendida de forma direta, a Caravana do Cuidar fecha 2025 reafirmando seu compromisso com a cidadania, o acesso a direitos e o cuidado com quem mais precisa — sempre levando os serviços da Prefeitura de João Pessoa e outros órgãos parceiros para perto de cada morador.

Atendimentos – Esta edição da Caravana do Cuidar realizada em Gramame contabilizou 159 atendimentos e garantiu à população uma manhã de serviços diversificados e essenciais. Os moradores tiveram acesso ao Cras, que registrou 15 atendimentos, além da atualização e emissão do Cartão SUS, com 30 demandas concluídas. O programa Eu Posso também esteve presente, orientando empreendedores locais e realizando 5 atendimentos. Na área da saúde, foram feitos 15 testes de glicemia, 20 aferições de pressão arterial, 7 testes rápidos, 3 aplicações de vacina e 20 consultas com médico.

A estrutura contou ainda com atendimentos do Castramóvel, que realizou 10 agendamentos, além de serviços de bem-estar, como corte e cuidado das unhas, com 8 atendimentos. A saúde bucal também foi contemplada com 20 avaliações odontológicas, e o acompanhamento nutricional somou 6 atendimentos.