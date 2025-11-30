Sedurb adota cuidados especiais com o paisagismo de praças e canteiros durante o verão

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está iniciando uma rotina especial de cuidados com o paisagismo de praças e canteiros da cidade. Com o aumento da temperatura e os dias mais quentes, sobretudo com a chegada do verão, são adotadas medidas para garantir a preservação e evitar danos às espécies arbóreas.

Uma das iniciativas principais é alterar o horário da rega, ampliando para o período da noite o serviço executado nas praças, parques, canteiros e rotatórias. “Temos uma programação, de segunda a sábado, das 8h às 21h, com caminhões-pipa, que saem molhando os canteiros e praças da cidade que não possuem sistema de irrigação. Algumas praças já têm sistema automatizado, garantindo a rega diariamente”, explicou Aislan Cavalcanti, encarregado do paisagismo na Sedurb.

Outra ação adotada pela Diretoria de Paisagismo (Dipai) é molhar a grama das principais praças e canteiros centrais duas vezes ao dia, no início da manhã e à noite, reforçando a aguação em locais como: Av. Beira Rio, Av. Epitácio Pessoa, Via Expressa Padre Zé, Av. João Cirilo, Av. Argemiro de Figueiredo, Av. João Machado, Parque das Três Ruas, entre outros. Nas praças com grande fluxo de carros estacionados ao redor durante o dia, o caminhão-pipa faz o serviço apenas à noite.

Manter os espaços onde as vegetações estão plantadas sempre limpos e livres de espécies invasoras é mais uma forma de garantir que as espécies arbóreas se mantenham saudáveis e não haja necessidade de reposição. Por isso, as ações e cuidados com o paisagismo acontecem de forma permanente, em todas as praças, parques, canteiros e rotatórias da Capital, seguindo um cronograma.

Como solicitar – A população pode solicitar ações de paisagismo e outros serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O cidadão pode fazer ainda a solicitação pela plataforma Prefeitura Conectada (https://x.gd/mF6My); ou de forma presencial, na sede da Sedurb, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.