Ex-vereador de Pirpirituba é preso suspeito de agredir cachorro; VÍDEO

O ex-vereador da cidade de Pirpirituba, no Brejo da Paraíba, Pedro do Carmo, foi preso suspeito de agredir um cachorro, nesta terça-feira (25). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e imagens de câmeras mostram o momento das agressões. Veja o vídeo acima.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores foram acionados por uma vizinha durante as agressões e prenderam o ex-vereador em flagrante pelo crime de maus-tratos. Ele foi levado para a Central de Polícia em Guarabira, onde está preso, e aguarda audiência de custódia que será realizada na quarta-feira (26).

Nas imagens, é possível notar que o ex-vereador dá chutes e pontapés no cachorro, assim como também puxa diversas vezes o pelo do animal de forma agressiva. O crime que o suspeito pode responder gera pena de até 2 anos de reclusão.