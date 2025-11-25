João Azevêdo entrega a segunda parte do Viaduto Luciano Agra e libera o tráfego na área — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo entrega, nesta quarta-feira (26), às 9h, a parte inferior do Viaduto Luciano Agra, na BR-230, na interseção das Avenidas Raniere Mazilli e Manoel Lopes de Carvalho, na capital, fazendo a liberação completa para o tráfego. A obra completa representa um investimento de R$ 50,4 milhões, com 700 metros de extensão do Viaduto na BR-230 e 1.500 metros de extensão das vias marginais e rotatórias. A ação vai melhorar a mobilidade urbana com uma nova ligação direta entre bairros, ordenar o tráfego na região e elevar a qualidade de vida da população.

É importante que, após a liberação das vias, os condutores observem e respeitem as novas orientações. Na Avenida Presidente Ranieri Mazzilli, sentido saindo do Cristo Redentor, o condutor poderá pegar a direta seguindo na Rua Diógenes Chianca para ter acesso à BR-230; O condutor poderá ir em frente e seguir a rotatória sentido Rua Manoel Lopes de Carvalho, Av. Hilton Souto Maior ou retornando à Av. Ranieri Mazzilli, no sentido contrário. Já no sentido entrando no Cristo Redentor, o fluxo permanecerá o mesmo.

Na Rua Diógenes Chianca (Lado Empasa) o condutor poderá acessar a Av. Ranieri Mazzilli. Poderá fazer a rotatória seguindo na Rua Diógenes Chianca para acessar a BR-230. O condutor também poderá seguir a rotatória no sentido Rua Manoel Lopes de Carvalho e ainda seguir a rotatória sentido Av. Hilton Souto Maior.

Já na Rua Diógenes Chianca (Lado Atacadão) o condutor poderá acessar a Rua Manoel Lopes de Carvalho; seguir a rotatória sentido Av. Hilton Souto Maior; seguir a rotatória sentido Av. Ranieri Mazzilli e seguir a rotatória pegando na Rua Diógenes Chianca para acessar a BR-230.

Vale ressaltar que a Rua Dr. Manoel Lopes de Carvalho passará a ter apenas um sentido (sentido Valentina). O bloqueio realizado no acesso à Rua Diógenes Chianca na rotatória do Supermercado Assaí permanecerá. Também é relevante observar que o condutor que vem da BR- 230 sentido Cabedelo deverá acessar a Rua Diógenes Chianca na entrada logo após a portaria do Centro Administrativo Municipal (acesso atual).