Prefeitura de João Pessoa mobiliza equipes no apoio à ‘Romaria dos Romeirinhos’



21/11/2025 |

18:30 |

44

A Prefeitura de João Pessoa mobilizou equipes no apoio à ‘Romaria dos Romeirinhos’, que acontece neste sábado (22). O novo evento da Arquidiocese da Paraíba é voltado para as crianças e antecede a 262ª edição da Romaria da Penha, que ocorrerá no próximo dia 29. As ações de suporte da Prefeitura incluem a preparação de vias para a celebração religiosa e assistência com serviços essenciais durante o evento.

De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, a concentração da Romaria dos Romeirinhos será às 16h, deste sábado (22), na altura da loja Honda, em Quadramares. De lá, as crianças e seus familiares seguirão ao Santuário da Penha. Diferente da tradicional Romaria da Penha, que tem um percurso de 14 quilômetros, a Romaria dos Romeirinhos tem um trajeto de aproximadamente quatro quilômetros.

A preparação da Prefeitura para os dois eventos começou nesta semana. A Secretaria de Infraestrutura contemplou as vias do percurso com serviços na rede de drenagem, iluminação pública e com a Operação Tapa-Buraco. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) ficou responsável pela poda de árvores do percurso.

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) fez a roçagem e a capinação de diversas ruas, como a avenida Hilton Souto Maior. Durante a realização do evento, aproximadamente 30 agentes de limpeza trabalharão na varrição e coleta dos resíduos, com apoio de caminhões e varredeira mecanizada.

Também durante o trajeto da nova procissão, a Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) vai manter o tráfego organizado, promovendo a segurança dos participantes. No que se refere ao atendimento em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza uma ambulância (unidade de suporte básico), duas motolâncias e um veículo de intervenção rápida para dar suporte aos participantes.