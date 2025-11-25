terça-feira, novembro 25, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Cuscuz ou pão de queijo? Hulk responde perguntas curiosas antes de final da Sul-Americana

admin1

O Atlético-MG entra em campo neste sábado pela final da Sul-Americana. Na decisão, o Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, às 17h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Durante a preparação para a partida, o paraibano Hulk participou de um bate-bola com perguntas e respostas curiosas. Entre um dos questionamentos, o atacante precisou escolher entre cuscuz ou pão de queijo. E a comida mineira não teve vez.

+ Confira o bate-bola completo

Atacante paraibano Hulk, do Atlético-MG, no confronto contra o Bragantino. Fábio Giannelli/AGIF

Com a camisa do Atlético-MG, Hulk conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e foi hexacampeão do Mineiro. Na Sul-Americana, o paraibano busca levantar a primeira taça internacional com o Galo. Vale lembrar que o atacante bateu na trave em 2024, quando foi derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores.

+ Hulk define final da Sul-Americana pelo Atlético-MG: “Jogo mais importante desde que cheguei”

Para chegar até a final da Sul-Americana contra o Lanús, na fase de mata-mata, o clube mineiro precisou passar por Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente Del Valle. Durante a fase de grupos, o Atlético-MG ficou na vice-liderança do Grupo H com nove pontos, atrás do Cienciano.

Aliás, Hulk é o atleta com mais participações para gol do Galo na competição. São seis gols, maior artilheiro da equipe, e duas assistências. Como garçom, o paraibano fica empatado com Dudu, ambos atrás de Gustavo Scarpa, que tem quatro passes para gol.

MG – BELO HORIZONTE – 12/06/2025 – BRASILEIRO A 2025, ATLETICO-MG X INTERNACIONAL – Dudu jogador do Atletico-MG durante partida contra o Internacional no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF. Gilson Lobo

Confira as perguntas e respostas de Hulk no bate-bola

  • Prato preferido? “Feijão e arroz.”
  • Série preferida? “Prison Break.”
  • Viagem dos sonhos? “A última que fiz com a minha esposa para Seychelles, na lua de mel.”
  • Videogame, baralho ou sinuca? “Particularmente, gosto dos três. Mas, para uma resenha, talvez o videogame por estar sentado e conversando.”
  • São João de Caruaru ou de Campina Grande? “Tá de brincadeira comigo, né? Com todo respeito aos pernambucanos, mas o maior e melhor do mundo é o de Campina Grande.”
  • Qual superpoder teria? “Talvez ler o problema dos outros e tentar ajudar.”
  • Messi ou Cristiano Ronaldo? “São características diferentes. Escolho os dois. Não tem como. Bota os dois no meu time. Eu saio e deixo os dois jogarem.”
  • Praia, sítio ou fazenda? “Eu, particularmente, tenho casa nos três. Mas depende do momento. Gosto dos três.”
  • Pagode ou sertanejo? “Pagode.”
  • Cuscuz ou pão de queijo? “Cuscuz. Não tem como, né? Fui criado no cuscuz.”
Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Ator de Vale Tudo é hospitalizado às pressas com dois graves problemas de saúde

admin1

Prefeitura de João Pessoa paga salários de fevereiro nesta quarta e quinta-feira

admin1

Lei Eleitoral

admin1