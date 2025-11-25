Cuscuz ou pão de queijo? Hulk responde perguntas curiosas antes de final da Sul-Americana

O Atlético-MG entra em campo neste sábado pela final da Sul-Americana. Na decisão, o Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, às 17h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Durante a preparação para a partida, o paraibano Hulk participou de um bate-bola com perguntas e respostas curiosas. Entre um dos questionamentos, o atacante precisou escolher entre cuscuz ou pão de queijo. E a comida mineira não teve vez.

+ Confira o bate-bola completo

Atacante paraibano Hulk, do Atlético-MG, no confronto contra o Bragantino. Fábio Giannelli/AGIF

Com a camisa do Atlético-MG, Hulk conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e foi hexacampeão do Mineiro. Na Sul-Americana, o paraibano busca levantar a primeira taça internacional com o Galo. Vale lembrar que o atacante bateu na trave em 2024, quando foi derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores.

+ Hulk define final da Sul-Americana pelo Atlético-MG: “Jogo mais importante desde que cheguei”

Para chegar até a final da Sul-Americana contra o Lanús, na fase de mata-mata, o clube mineiro precisou passar por Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente Del Valle. Durante a fase de grupos, o Atlético-MG ficou na vice-liderança do Grupo H com nove pontos, atrás do Cienciano.

Aliás, Hulk é o atleta com mais participações para gol do Galo na competição. São seis gols, maior artilheiro da equipe, e duas assistências. Como garçom, o paraibano fica empatado com Dudu, ambos atrás de Gustavo Scarpa, que tem quatro passes para gol.

MG – BELO HORIZONTE – 12/06/2025 – BRASILEIRO A 2025, ATLETICO-MG X INTERNACIONAL – Dudu jogador do Atletico-MG durante partida contra o Internacional no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF. Gilson Lobo

Confira as perguntas e respostas de Hulk no bate-bola

P rato preferido? “Feijão e arroz.”

Série preferida? “Prison Break.”

Viagem dos sonhos? “A última que fiz com a minha esposa para Seychelles, na lua de mel.”

Videogame, baralho ou sinuca? “Particularmente, gosto dos três. Mas, para uma resenha, talvez o videogame por estar sentado e conversando.”

São João de Caruaru ou de Campina Grande? “Tá de brincadeira comigo, né? Com todo respeito aos pernambucanos, mas o maior e melhor do mundo é o de Campina Grande.”

Qual superpoder teria? “Talvez ler o problema dos outros e tentar ajudar.”

“Talvez ler o problema dos outros e tentar ajudar.” Messi ou Cristiano Ronaldo? “São características diferentes. Escolho os dois. Não tem como. Bota os dois no meu time. Eu saio e deixo os dois jogarem.”

“São características diferentes. Escolho os dois. Não tem como. Bota os dois no meu time. Eu saio e deixo os dois jogarem.” Praia, sítio ou fazenda? “Eu, particularmente, tenho casa nos três. Mas depende do momento. Gosto dos três.”

“Eu, particularmente, tenho casa nos três. Mas depende do momento. Gosto dos três.” Pagode ou sertanejo? “Pagode.”

“Pagode.” Cuscuz ou pão de queijo? “Cuscuz. Não tem como, né? Fui criado no cuscuz.”

Foto: Pedro Souza / Atlético. Pedro Souza

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba