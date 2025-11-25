Cuscuz ou pão de queijo? Hulk responde perguntas curiosas antes de final da Sul-Americana
O Atlético-MG entra em campo neste sábado pela final da Sul-Americana. Na decisão, o Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, às 17h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Durante a preparação para a partida, o paraibano Hulk participou de um bate-bola com perguntas e respostas curiosas. Entre um dos questionamentos, o atacante precisou escolher entre cuscuz ou pão de queijo. E a comida mineira não teve vez.
Com a camisa do Atlético-MG, Hulk conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e foi hexacampeão do Mineiro. Na Sul-Americana, o paraibano busca levantar a primeira taça internacional com o Galo. Vale lembrar que o atacante bateu na trave em 2024, quando foi derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores.
Para chegar até a final da Sul-Americana contra o Lanús, na fase de mata-mata, o clube mineiro precisou passar por Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente Del Valle. Durante a fase de grupos, o Atlético-MG ficou na vice-liderança do Grupo H com nove pontos, atrás do Cienciano.
Aliás, Hulk é o atleta com mais participações para gol do Galo na competição. São seis gols, maior artilheiro da equipe, e duas assistências. Como garçom, o paraibano fica empatado com Dudu, ambos atrás de Gustavo Scarpa, que tem quatro passes para gol.
Confira as perguntas e respostas de Hulk no bate-bola
- Prato preferido? “Feijão e arroz.”
- Série preferida? “Prison Break.”
- Viagem dos sonhos? “A última que fiz com a minha esposa para Seychelles, na lua de mel.”
- Videogame, baralho ou sinuca? “Particularmente, gosto dos três. Mas, para uma resenha, talvez o videogame por estar sentado e conversando.”
- São João de Caruaru ou de Campina Grande? “Tá de brincadeira comigo, né? Com todo respeito aos pernambucanos, mas o maior e melhor do mundo é o de Campina Grande.”
- Qual superpoder teria? “Talvez ler o problema dos outros e tentar ajudar.”
- Messi ou Cristiano Ronaldo? “São características diferentes. Escolho os dois. Não tem como. Bota os dois no meu time. Eu saio e deixo os dois jogarem.”
- Praia, sítio ou fazenda? “Eu, particularmente, tenho casa nos três. Mas depende do momento. Gosto dos três.”
- Pagode ou sertanejo? “Pagode.”
- Cuscuz ou pão de queijo? “Cuscuz. Não tem como, né? Fui criado no cuscuz.”
