Brasileiras avançam para semifinal do Mundial de vôlei de praia
O Brasil garantiu a presença nas semifinais do Mundial de vôlei de praia com duas equipes. A primeira vaga foi conquistada nesta sexta-feira (21) em Adelaide (Austrália) por Thamela e Vic. As atuais líderes do ranking mundial derrotaram as italianas Gottardi e Orsi Toth por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/19).
Horas depois Carol Solberg e Rebecca avançaram na competição após eliminarem as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandie, por 2 sets a 1 (parciais de 21/17, 18/21 e 15/9).
Thamela e Vic voltam a entrar em ação no próximo sábado (22), a partir das 2h30 (horário de Brasília), para medirem forças com as representantes da Letônia, Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Depois, a partir das 6h30, será a vez de Carol e Rebecca jogarem com as nortes-americanas Kristen Nuss e Taryn Brasher.