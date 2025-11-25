terça-feira, novembro 25, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Esportes

Brasileiras avançam para semifinal do Mundial de vôlei de praia

admin1

O Brasil garantiu a presença nas semifinais do Mundial de vôlei de praia com duas equipes. A primeira vaga foi conquistada nesta sexta-feira (21) em Adelaide (Austrália) por Thamela e Vic. As atuais líderes do ranking mundial derrotaram as italianas Gottardi e Orsi Toth por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/19).

Horas depois Carol Solberg e Rebecca avançaram na competição após eliminarem as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandie, por 2 sets a 1 (parciais de 21/17, 18/21 e 15/9).

Thamela e Vic voltam a entrar em ação no próximo sábado (22), a partir das 2h30 (horário de Brasília), para medirem forças com as representantes da Letônia, Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Depois, a partir das 6h30, será a vez de Carol e Rebecca jogarem com as nortes-americanas Kristen Nuss e Taryn Brasher.

Você pode gostar também

RESULTADO DO SORTEIO LOTOMANIA 2643 DE HOJE SEXTA (05/07)

admin1

Verona x Bologna ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (18/09)

admin1

Estes são os pratos mais icônicos do Brasil