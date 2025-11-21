Solar Coca-Cola e Programa Antes que Aconteça fazem parceria contra a violência à mulher – Foto: TV Cabo Branco. Plínio Almeida

A Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do sistema Coca-Cola no Brasil, uniu forças com o Programa Antes que Aconteça, iniciativa de combate à violência contra a mulher, nascido na Paraíba. O programa é focado na conscientização, acolhimento, educação, capacitação profissional e empreendedorismo feminino. Agora, ele passa a ter um aliado poderoso para ampliar seu alcance.

A parceria foi formalizada em João Pessoa e reforçada em Brasília no final de outubro. A ação pioneira na Paraíba prevê a distribuição de cartilhas informativas em mais de 17 mil pontos de venda dos produtos da Solar e a adesivação de mais de 300 veículos da frota da empresa, incluindo caminhões, motos e veículos leves, com mensagens de prevenção e números para chamados de emergência.

Essa união estratégica promete levar informação e conscientização a milhares de pessoas, aproveitando a vasta capilaridade da distribuidora de refrigerantes no estado.

No vídeo abaixo, a senadora Daniella Ribeiro (PP), fala sobre a parceria.