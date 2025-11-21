sexta-feira, novembro 21, 2025
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ENCERRA SEMANA COM 200 CASOS ATIVOS DE COVID-19

No boletim epidemiológico desta sexta-feira (28), divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesad) de São José do Seridó, foi constatado nova alta de casos de COVID-19 no município. Ao todo, 200 são-josé-seridoenses estão infectados pela doença; destes, 199 seguem em tratamento domiciliar e um munícipe está internado.


De acordo com o boletim, o município encontra-se sem casos suspeitos, pois a testagem e análise dos exames estão sendo realizados na própria sede. Desta forma, as pessoas que procuram os serviços de saúde da Sesad, com síndrome gripal, assim que realizam a testagem, são logo incluídas nos casos positivos (em tratamento domiciliar ou internados) ou descartados.


Já foram notificados 2.023 casos e outros 1.095 já foram descartados. Em São José do Seridó, 928 casos já foram confirmados, 726 pessoas já se recuperaram da doença e 659 munícipes estão sendo monitorados. Casos monitorados são de pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas com Covid-19.


Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.


A Sesad, através de sua gestora, a enfermeira Nara Regina, e toda sua equipe, alerta que o uso de máscaras e álcool em gel, dentre outras medidas, é indispensável na luta contra o Covid-19 e indispensável também para que os serviços de saúde de São José do Seridó não fiquem superlotados. Nara Regina também pede aos munícipes que chegarem a realizar testes particulares, que os resultados sejam comunicados aos agentes de saúde de São José do Seridó.


BOLETINS ANTERIORES


