Programação da Expo Agro Peixe acontece até este domingo em Boqueirão — Governo da Paraíba

Negócios, capacitação, gastronomia e cultura regional integram a programação da Expo Agro Peixe, evento que une a produção da ovinocaprinocultura e da pesca até este domingo (6) no município de Boqueirão. A feira é realizada pela Prefeitura de Boqueirão com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) e do Programa Empreender-PB.

A Expo Agro Peixe é realizada na Praça de Eventos do Bairro Novo e também no Açude Epitácio Pessoa. A abertura oficial da programação aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), durante uma solenidade com a presença de autoridades, representantes da sociedade civil, estudantes e a população em geral.

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, comentou que a realização de eventos como a Expo Agro Peixe abre espaço para que os produtores rurais possam mostrar o resultado do seu trabalho e para que o município desenvolva, cada vez mais, a economia, o turismo e a própria cultura.

“O Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, apoia as exposições e as feiras por entender que é uma grande vitrine para os produtores de todas as regiões da Paraíba”, enfatizou o secretário Joaquim Hugo. Ele acrescentou: “Até o final do ano temos o maior circuito do país de feiras e exposições agropecuárias e da pesca com 50 eventos fazendo movimentar a economia de dezenas de municípios e beneficiando milhares de famílias paraibanas”.

O prefeito de Boqueirão, Marcos de Freitas, lembrou que o evento começou apenas voltado à piscicultura em 2023 e que este ano expandiu para abraçar a agropecuária, que também é forte no município. “Da Festa do Peixe, que nasceu um evento já grande, agora temos a Expo Agro Peixe, que cresceu mais para poder apresentar toda a nossa produção da pesca e também da agricultura e ovinocaprinocultura”, comentou. Ele completou agradecendo aos parceiros: “Quero agradecer essas parcerias que acreditaram e abraçaram a nossa ideia. Quero agradecer ao governador João Azevêdo pelo apoio, ao Sebrae-PB, a todos os que apoiam o evento”, ponderou.

Na abertura da Expo Agro Peixe, houve apresentação da Orquestra Filarmônica Nossa Senhora do Desterro, que completou 65 anos de história e também aconteceu uma encenação teatral. Também ocorreu a entrega de equipamentos a pescadores, incluindo 18 canoas.

A programação da Expo Agro Peixe terá neste sábado (5) atrações como a continuação do concurso leiteiro, exposição, palestras e shows musicais como Jonas Esticado e Fabiano Guimarães. No domingo (6), serão realizadas atividades esportivas como triatlo, canoagem, caiaque e jet-ski no Açude Epitácio Pessoa, encerramento com apresentação cultural durante o pôr do sol às margens do reservatório.

Entre os parceiros da Expo Agro Peixe, além do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB e do Programa Empreender-PB, está o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro), a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appaco), o Sebrae-PB, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e o Governo Federal.