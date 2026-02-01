Inscrições do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé terminam hoje

Foto: Freepik/Reprodução. Foto: Freepik/Reprodução

As inscrições no concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé, no interior da Paraíba, terminam nesta segunda-feira (27). Ao todo, são 50 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, superior.

Os salários vão de R$ 1.518,00 até R$ 4.283,60. As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira, através do site da banca organizadora do certame, a Fapto.

Concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

As inscrições podem ser realizadas do dia 6 até o dia 30 de setembro, através do site da banca organizadora do concurso, da Fapto.

As taxas para se inscrever custam R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 130 para nível superior.

Vagas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

Agente Administrativo (1 Vaga)

Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) (5 Vagas)

Bioquímico/Biomédico (1 Vaga)

Enfermeiro (1 Vaga)

Enfermeiro Psf (1 Vaga)

Farmacêutico/ Bioquímico (1 Vaga)

Motorista (2 Vagas)

Motorista – Categoria D (Condutor Socorrista) Secretaria de Saúde (1 Vaga)

Técnico em Enfermagem (1 Vaga)

Fisioterapeuta (1 Vaga)

Assistente Social (1 Vaga)

Nutricionista (1 Vaga)

Auxiliar de Serviços Gerais Zona Urbana (Secretaria de Educação) (3 Vagas)

Auxiliar de Serviços Gerais Zona Rural (Secretaria de Educação) (7 Vagas)

Agente Administrativo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Assistente Social (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Cuidador de Creche (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Motorista Categoria D (Transporte de Estudantes) (2 Vagas)

Nutricionista (Secretaria de Educação) (2 Vagas)

Técnico em Informática (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Professor Classe B – com Habilitação em Português (2 Vagas)

Professor Classe B – com Habilitação em Ciências (1 Vaga)

Professor Classe B – com Habilitação em Matemática (2 Vagas)

Professor Classe B – com Habilitação em História (1 Vaga)

Professor Classe B – com Habilitação em Geografia (1 Vaga)

Professor Classe B – com Habilitação em Educação Física (1 Vaga)

Psicólogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Psicopedagogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)

Psicólogo (1 Vaga)

Auxiliar de Serviços Gerais (1 Vaga)

Motorista (Secretaria de Assistencia Social) (1 Vaga)

Agente de Trânsito (Secretaria de Transporte) (1 Vaga)

Fiscal de Tributos (1 Vaga)

Provas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

O concurso vai ter duas etapas de qualificação: a primeira é a aplicação das provas objetivas em 30 de novembro e, posteriormente, a prova de títulos, que avalia o currículo dos candidatos, a partir de 12 a 13 de dezembro. Ambas as etapas são em caráter eliminatório.