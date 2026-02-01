Inscrições do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé terminam hoje
As inscrições no concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé, no interior da Paraíba, terminam nesta segunda-feira (27). Ao todo, são 50 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, superior.
Os salários vão de R$ 1.518,00 até R$ 4.283,60. As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira, através do site da banca organizadora do certame, a Fapto.
Concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé
Inscrições no concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé
As inscrições podem ser realizadas do dia 6 até o dia 30 de setembro, através do site da banca organizadora do concurso, da Fapto.
As taxas para se inscrever custam R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 130 para nível superior.
Vagas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé
- Agente Administrativo (1 Vaga)
- Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) (5 Vagas)
- Bioquímico/Biomédico (1 Vaga)
- Enfermeiro (1 Vaga)
- Enfermeiro Psf (1 Vaga)
- Farmacêutico/ Bioquímico (1 Vaga)
- Motorista (2 Vagas)
- Motorista – Categoria D (Condutor Socorrista) Secretaria de Saúde (1 Vaga)
- Técnico em Enfermagem (1 Vaga)
- Fisioterapeuta (1 Vaga)
- Assistente Social (1 Vaga)
- Nutricionista (1 Vaga)
- Auxiliar de Serviços Gerais Zona Urbana (Secretaria de Educação) (3 Vagas)
- Auxiliar de Serviços Gerais Zona Rural (Secretaria de Educação) (7 Vagas)
- Agente Administrativo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Assistente Social (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Cuidador de Creche (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Motorista Categoria D (Transporte de Estudantes) (2 Vagas)
- Nutricionista (Secretaria de Educação) (2 Vagas)
- Técnico em Informática (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Professor Classe B – com Habilitação em Português (2 Vagas)
- Professor Classe B – com Habilitação em Ciências (1 Vaga)
- Professor Classe B – com Habilitação em Matemática (2 Vagas)
- Professor Classe B – com Habilitação em História (1 Vaga)
- Professor Classe B – com Habilitação em Geografia (1 Vaga)
- Professor Classe B – com Habilitação em Educação Física (1 Vaga)
- Psicólogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Psicopedagogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
- Psicólogo (1 Vaga)
- Auxiliar de Serviços Gerais (1 Vaga)
- Motorista (Secretaria de Assistencia Social) (1 Vaga)
- Agente de Trânsito (Secretaria de Transporte) (1 Vaga)
- Fiscal de Tributos (1 Vaga)
Provas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé
O concurso vai ter duas etapas de qualificação: a primeira é a aplicação das provas objetivas em 30 de novembro e, posteriormente, a prova de títulos, que avalia o currículo dos candidatos, a partir de 12 a 13 de dezembro. Ambas as etapas são em caráter eliminatório.