domingo, fevereiro 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Inscrições do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé terminam hoje

admin1

Foto: Freepik/Reprodução. Foto: Freepik/Reprodução

As inscrições no concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé, no interior da Paraíba, terminam nesta segunda-feira (27). Ao todo, são 50 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, superior.

LEIA TAMBÉM:

Os salários vão de R$ 1.518,00 até R$ 4.283,60. As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira, através do site da banca organizadora do certame, a Fapto.

Concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

Inscrições no concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

As inscrições podem ser realizadas do dia 6 até o dia 30 de setembro, através do site da banca organizadora do concurso, da Fapto.

As taxas para se inscrever custam R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 130 para nível superior.

Vagas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

  • Agente Administrativo (1 Vaga)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) (5 Vagas)
  • Bioquímico/Biomédico (1 Vaga)
  • Enfermeiro (1 Vaga)
  • Enfermeiro Psf (1 Vaga)
  • Farmacêutico/ Bioquímico (1 Vaga)
  • Motorista (2 Vagas)
  • Motorista – Categoria D (Condutor Socorrista) Secretaria de Saúde (1 Vaga)
  • Técnico em Enfermagem (1 Vaga)
  • Fisioterapeuta (1 Vaga)
  • Assistente Social (1 Vaga)
  • Nutricionista (1 Vaga)
  • Auxiliar de Serviços Gerais Zona Urbana (Secretaria de Educação) (3 Vagas)
  • Auxiliar de Serviços Gerais Zona Rural (Secretaria de Educação) (7 Vagas)
  • Agente Administrativo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Assistente Social (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Cuidador de Creche (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Motorista Categoria D (Transporte de Estudantes) (2 Vagas)
  • Nutricionista (Secretaria de Educação) (2 Vagas)
  • Técnico em Informática (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Professor Classe B – com Habilitação em Português (2 Vagas)
  • Professor Classe B – com Habilitação em Ciências (1 Vaga)
  • Professor Classe B – com Habilitação em Matemática (2 Vagas)
  • Professor Classe B – com Habilitação em História (1 Vaga)
  • Professor Classe B – com Habilitação em Geografia (1 Vaga)
  • Professor Classe B – com Habilitação em Educação Física (1 Vaga)
  • Psicólogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Psicopedagogo (Secretaria de Educação) (1 Vaga)
  • Psicólogo (1 Vaga)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (1 Vaga)
  • Motorista (Secretaria de Assistencia Social) (1 Vaga)
  • Agente de Trânsito (Secretaria de Transporte) (1 Vaga)
  • Fiscal de Tributos (1 Vaga)

Provas do concurso da prefeitura de Bonito de Santa Fé

O concurso vai ter duas etapas de qualificação: a primeira é a aplicação das provas objetivas em 30 de novembro e, posteriormente, a prova de títulos, que avalia o currículo dos candidatos, a partir de 12 a 13 de dezembro. Ambas as etapas são em caráter eliminatório.

Você pode gostar também

Mercado da Bola Especulado no Vasco, salário de Renato Gaúcho é inviável para o clube, saiba valor

admin1

Preço da gasolina chega a R$ 6,20 em João Pessoa, aponta Procon-JP

admin1

Sine-JP inicia semana com 406 vagas de emprego em diversos setores

admin1