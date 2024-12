Retrospectiva 2024 no esporte paraibano: cinco contratações marcantes

O futebol paraibano trouxe bons nomes ao longo de 2024. Os clubes fizeram apostas em jogadores que conseguiram chamar atenção, seja pela relevância no anúncio, como outros que também contruíram em campo. Mas vale destacar que não parou nas quatro linhas.

Na retrospectiva do Jornal da Paraíba, relembre cinco contratações marcantes nesta temporada.

Jornal da Paraíba apresenta cinco contratações marcantes do futebol paraibano em 2024. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Retrospectiva 2024 no esporte paraibano: contratações

Thiaguinho (Treze)

O grande nome do futebol paraibano em 2024 realmente foi o atacante Thiaguinho. O jogador, emprestado pelo Flamengo, mostrou uma grande visão de mercado do Galo, que contou com um nome acima da média para buscar os objetivos na temporada.

Thiaguinho foi o grande destaque do futebol paraibano na temporada. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Com o Treze, foram 30 jogos e 14 gols marcados. Contratado no decorrer do Paraibano, o atacante não conseguiu levar o time ao título. Mas foi na Série D do Campeonato Brasileiro que ele mais se destacou, terminando a competição como artilheiro geral.

Wendel Lomar (Botafogo-PB)

No Botafogo-PB, o grande destaque da temporada foi um defensor. Wendel Lomar chegou após uma temporada 2023 pelo Remo. em 37 jogos, o jogador marcou um gol e trouxe solidez defensiva ao time botafoguense. Lomar também se destacou no quesito liderança, na qual o próprio chamou a responsabilidade.

Wendel Lomar foi o cara do Belo em 2024. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

No entanto, como uma lesão o afastou dos gramados nos momentos importantes de Série C do Campeonato Brasileiro, a sua falta foi bastante sentida pelo Belo. Ou seja, a ausência em campo mostrou como o zagueiro fez falta ao Alvinegro.

Diego Ceará (Sousa)

Em se tratando do campeão paraibano da temporada, o Sousa teve como o seu grande nome o atacante Diego Ceará. Vindo do Afogados, o jogador já havia atuado na Paraíba, pelo Treze, mas sem tanto brilho. Com o Dinossauro, porém, 32 jogos, 12 gols e o protagonismo no título estadual depois de 15 anos.

Diego Ceará comemora gol que deu a classificação ao Sousa sobre o Petrolina na Copa do Brasil. (Foto: Luciano Soares)

Além do Paraibano, Diego Ceará foi importante na Copa do Brasil, marcando o gol da vitória sobre o Petrolina, que garantiu o Sousa na terceira fase da competição.

Henrique Dourado (Botafogo-PB)

Uma das contratações mais curiosas da temporada foi a do atacante Henrique Dourado pelo Botafogo-PB. O jogador, que já vestiu as camisas de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, pousou no Belo para ajudar o clube na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Henrique Dourado, o Ceifador, comemora gol pelo Belo. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Com a camisa botafoguense, a passagem de Dourado foi discreta, 10 jogos e dois gols. O atacante chegou a ser titular na reta final, mas o Belo acabou não conquistando o sonhado acesso, apesar da grande campanha na primeira fase da competição.

Paulo Schardong (Sousa)

Por fim, um nome marcante na temporada foi o do técnico Paulo Schardong. O experiente treinador chegou ao Sousa após a saída de Renatinho Potiguar e mudou o clube da água para o vinho. Afinal de contas, foi com ele que o Dinossauro conseguiu a principal façanha de sua história: eliminar o Cruzeiro da Copa do Brasil.

Paulo Schardong comandou o Sousa no momento mais importante de 2024 para o clube. (Foto: Wellington Faustino/FPF-PB)

E melhor, foi com Paulo Schardong que o Sousa conseguiu o tricampeonato paraibano, marcando ainda mais o ano de 2024, uma das temporadas mais especiais para a torcida sertaneja. O ponto negativo, contudo, foi a saída do comandante, que alegou problemas pessoais para deixar o Sertão do estado.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba