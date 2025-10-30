Elenco de Cangaço Novo celebra retrato contemporâneo do Nordeste enquanto espera 2ª temporada

Bruna Couto

O Sertão está em movimento e, segundo o elenco de “Cangaço Novo”, é esse movimento que o público vai ver na segunda temporada da série da Amazon Prime Video. Durante coletiva no Imagineland, neste domingo (26), em Campina Grande, os atores e diretores celebraram o retrato contemporâneo do Nordeste e a conexão cada vez mais forte da produção com a Paraíba.

Recém integrado ao elenco, o ator paraibano Lucas Veloso destacou que a nova temporada continua rompendo estereótipos sobre a região.

“O cenário não é todo mundo laranja, sujo, com as unhas pretas. A gente tem iPhone, tem carro bom, tem o que quiser. O Nordeste é desse jeito, sofisticado, moderno e cheio de história”, disse o paraibano.

Para ele, a série mostra o Nordeste com respeito e inteligência, sem reduzir a complexidade das realidades locais.

“As situações sociais que a gente vê na série poderiam estar em qualquer lugar do país. A diferença é que aqui a gente sempre produziu bons comunicadores, compositores, atores e diretores. É bom ver o mundo finalmente olhando para isso”, completou.

Gravações na Paraíba e bastidores que viraram história

Assim como na primeira temporada, boa parte das gravações da segunda temporada aconteceu em Campina Grande, que serviu de cenário para algumas das maiores sequências da trama. O diretor Fábio Mendonça contou que uma das avenidas centrais da cidade chegou a ser interditada por três dias para filmar uma grande cena de ação.

“A população entendeu o que a gente estava fazendo. Em vez de irritação, houve acolhimento. As pessoas estavam nas janelas, assistindo, torcendo. Foi muito marcante ver Campina Grande abraçar o projeto”, contou.

Outra parte das filmagens aconteceu dentro de um presídio da cidade, experiência que marcou a equipe.

“A Paraíba é um exemplo nacional em políticas de ressocialização, e gravar ali foi um aprendizado enorme”, disse o diretor.

Entre as histórias de bastidores, a atriz Alice Carvalho, que vive Dinorah na série, lembrou um momento divertido ao lado de Lucas Veloso durante as filmagens em um parque de vaquejada.

“Eu e Lucas descemos da van achando que não íamos gravar naquele momento e fomos parar numa birosca no meio da vaquejada. Tomamos uma cachaça com Coca-Cola e, depois, chamaram a gente pra aparecer de fundo em uma cena. Se vocês olharem bem, dá pra ver a gente ali, curtindo o momento”, contou, aos risos.

Lucas completou: “É isso, né? Farofa da terra. Só podia acontecer comigo mesmo.”

Orgulho, força feminina e pertencimento

Mais do que uma série de ação, Cangaço Novo é uma celebração do Nordeste e, nas palavras do elenco, também um grito de pertencimento. A atriz Marcélia Cartaxo, também paraibana, emocionou o público ao falar da força das mulheres nordestinas, tema que atravessa sua personagem, Zeza, uma das lideranças da comunidade retratada na série.

“Me inspirei na minha irmã, que era cabra eleitoral. Andava pelas cidades pequenas atrás de votos, ajudava quem precisava, atrás de dentadura, de telhado, de tijolo. Ela era muito forte e eu trouxe essa força para Zeza”, contou.

Marcélia também destacou o impacto cultural da produção.

“Esse projeto apresentou muitos artistas e técnicos daqui. O audiovisual é resistência, e a gente vai continuar contando nossas histórias e memórias com orgulho”, afirmou.

O diretor Fábio Mendonça reforçou que a nova temporada amplia o universo da série.

“Na primeira, a gente acompanhou muito os três irmãos e o núcleo familiar. Agora, outros personagens ganham voz. A trama mostra o sistema político e social em torno dos vaqueiros e amplia o olhar sobre o Nordeste de hoje”, explicou.

Sem revelar a data de estreia, o elenco confirmou que a nova fase será ainda mais intensa e emocional. “É muita ação, muita emoção e muito Nordeste na tela”, resumiu. A segunda temporada de Cangaço Novo estreia em 2026, no Prime Video.