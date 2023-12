Ano de 2023 reforça importância do programa Você Prefeito unindo gestão e moradores da Capital

Com renovação de quadro de novos conselheiros municipais e regionais, ‘Você Prefeito nas Escolas’ e realização de Audiências Públicas voltadas para todos os moradores de bairros e comunidades de João Pessoa, a Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), através do programa ‘Você Prefeito’, reafirmou, em 2023, a força da ferramenta da democracia participativa onde a gestão é feita em conjunto com seus cidadãos.

O ano de 2023, segundo o secretário executivo da Participação Popular, Thiago Diniz, mostrou o quanto a ferramenta que envolve diretamente a população na melhoria da cidade é essencial para a prática de uma gestão que caminha junto com seu povo.

“Sempre costumamos dizer que o programa ‘Você Prefeito’ é a festa da democracia participativa e 2023 só comprovou isto. Tivemos eleições para conselheiros municipais e regionais, realizamos Audiência Públicas, nossa articulação foi parceira e contribuiu para o sucesso de outras ações e programas da Prefeitura de João Pessoa”, afirmou o secretário.

Com 209 conselheiros municipais eleitos para dois anos, a população tem assegurado uma ponte entre as necessidades de seus bairros e as respectivas pastas responsáveis por vários serviços prestados. A moradora Jaqueline Silva, do Bairro das Indústrias, contou que as demandas das ruas pavimentadas foram atendidas e isso trouxe mais cidadania para os moradores dos locais.

“Sei que é papel da Prefeitura, não é um favor. Mas no caso de várias ruas aqui do bairro, a gente não tinha mais esperança que nosso pedido fosse ser atendido. Agora nossa realidade é outra. Em outros tempos, sobretudo no período de chuvas, ficava impossível andar nas ruas. Hoje é muito diferente pois conquistamos um direito nosso”, disse.

O ano termina com o calendário de atividades em dia no que diz respeito às Audiências Públicas. Ao todo, foram realizadas sete encontros em ambientes com ampla participação popular e gestores de todas as pastas da Prefeitura. “Fizemos nossos encontros populares, colocamos a população frente a frente com representantes dos órgãos para que ela pudesse cobrar, contribuir ou agradecer os feitos da gestão. É assim que trabalhamos, microfone aberto e o desejo de ouvir nossa gente”, enfatizou Thiago Diniz.

A chefe de Núcleo Regional, Ana Leonora, afirmou que a Audiência Pública é o ponto máximo porque é ali que o povo é escutado. “Nosso vice-prefeito, Leo Bezerra, sempre presente nas audiências, fazia questão de dizer que lá, naquele momento, estava como ouvinte. Isso nos dá muita segurança como articuladores, pois somo nós que estamos trabalhando na base”, falou a articuladora.

Você Prefeito nas Escolas – Entendendo que noções e práticas de cidadania devem ser aprendidas desde cedo, o projeto ‘Você Prefeito nas Escolas’ levou debates importantes para várias unidades de ensino da Rede Municipal. Os temas, levados adiante por profissionais, foram escolhidos pelos próprios estudantes.

Assim, as conversas giraram em torno da cultura da paz, racismo, intolerância religiosa, autoconhecimento e importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para o coordenador do projeto, André Rodrigues, foi uma parte muito especial do calendário de ações da SEPP. “Ver as crianças e adolescentes conversando sobre assuntos tão importantes e fazer com que eles sejam multiplicadores de uma cultura cidadã é muito valioso. As expectativas foram as melhores possíveis”, afirmou Rodrigues.

Parcerias – Pela forte expertise em articulação e mobilização, a SEPP foi fundamental em grande eventos e ações promovidos pela Prefeitura de João Pessoa, a exemplo do programa “Porta Aberta”, “Jardineiros do Futuro”, “Pão e Leite”, “Feirão da Empregabilidade”, entre outros.