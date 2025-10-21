Livro infantojuvenil ‘Minha Cumadi Fulozinha’ é lançado em João Pessoa. Ariana Atanázio / Divulgação

O escritor Givanildo Silva lança neste domingo (19), às 16h, o livro infantojuvenil Minha Cumadi Fulozinha em João Pessoa.

A obra narra lembranças da infância do autor em Pernambuco, quando o avô o conduzia por histórias e descobertas do universo popular nordestino. Segundo Givanildo, o livro transforma memórias pessoais em literatura e aproxima crianças e jovens da cultura da região.

O evento será realizado no Castelo de Histórias, na Rua Eduardo Medeiros, nº 85, bairro Castelo Branco, com entrada gratuita.

A personagem central, Cumadi Fulozinha, faz parte da tradição indígena do Nordeste. Ela surge na história como guia e protetora, despertando reflexões sobre ancestralidade, oralidade e imaginação.

As ilustrações de Ariana Atanazio complementam a narrativa, traduzindo em imagens as lembranças contadas pelo autor e dialogando com o público infantil.