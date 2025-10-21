Semob-JP oferece serviços em pontos de atendimento presencial e de forma online

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) proporciona o acesso da população aos seus serviços, tanto na sede do órgão, localizada no bairro do Cristo, quanto nas unidades instaladas nas Casas da Cidadania de Jaguaribe e de Manaíra. Os postos recebem diariamente cidadãos em busca de orientações e serviços relacionados à mobilidade urbana, garantindo mais comodidade e descentralização do atendimento. Para quem prefere resolver as demandas sem sair de casa, a Semob-JP também oferece atendimento online.

De janeiro a setembro deste ano, os postos da Semob-JP realizaram 11.784 atendimentos presenciais e online, entre solicitações e informações. Entre os serviços mais procurados estão a emissão e renovação de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD), identificação de condutor infrator, defesa de notificação de autuação, baixa de multa de trânsito e defesa de notificação de penalidade, entre outros, demonstrando a importância da presença do órgão nesses espaços de grande circulação.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcilio do HBE, reforça que o objetivo da gestão é facilitar o acesso da população aos serviços e garantir um atendimento cada vez mais ágil e eficiente. “A descentralização dos nossos atendimentos é uma forma de estar mais próximo do cidadão, garantindo que os serviços da Semob cheguem de maneira rápida, prática e humanizada. Nosso foco é oferecer um atendimento de qualidade, com respeito e atenção às necessidades de cada pessoa”, afirmou.

De acordo com o chefe da Seção de Atendimento da Semob-JP, Vilmar Coqueijo, os atendimentos online e presenciais têm contribuído para agilizar os serviços e evitar deslocamentos desnecessários. “A proposta é levar os serviços de mobilidade urbana para mais perto das pessoas, com agilidade e acolhimento, especialmente para idosos e pessoas com deficiência que precisam de credenciais de estacionamento”, destacou.

Online — O atendimento online pode ser realizado pelo site portal.semobjp.pb.gov.br ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, de forma simples e eficiente. Basta preencher o pedido e anexar os documentos necessários para a emissão do serviço desejado.

Horários e locais de atendimento — Os postos da Semob-JP nas Casas da Cidadania de Jaguaribe, localizada na Avenida Primeiro de Maio, número 146, e no Manaíra Shopping funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além dessas unidades, a sede da Semob-JP, situada na Avenida Engenheiro Agrônomo Álvaro Ferreira, no bairro do Cristo Redentor, realiza atendimentos presenciais de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo Disque Semob-JP: (83) 3213-7188.