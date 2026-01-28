Prefeitura leva serviços da operação tapa-buraco a 24 bairros nesta quinta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com os serviços da operação tapa-buraco, nesta quinta-feira (23), com ações que acontecem simultaneamente em 24 bairros da Capital.

O serviço passará pelas seguintes localidades: Ernani Sátiro, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Distrito Industrial, Mangabeira, Valentina, Gramame, José Américo, Funcionários, Bairro das Indústrias, Oitizeiro, Bairro dos Novais, Alto do Céu, Trincheiras, Centro, Tambiá, Portal do Sol, Castelo Branco, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Altiplano, Bessa, Jardim Oceania e Geisel.

A Seinfra dispõe ainda de um veículo com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

As equipes da Seinfra também realizarão serviços na rede de drenagem, com ações em Tambaú, Aeroclube, Muçumagro, Esplanada, Cruz das Armas, Mangabeira, Cristo, José Américo, Cabo Branco, Manaíra, Tambauzinho, Geisel e Bancários.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.