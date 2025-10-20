Confira os vencedores do primeiro dia do Aquarace, em João Pessoa

Terminou o primeiro dia do Aquarace, a primeira competição de piscina disputada em mar aberto no mundo, que acontece neste fim de semana na praia do Bessa, em João Pessoa. Quatro modalidades foram disputadas, sendo duas masculinas e duas femininas. O destaque deste sábado (18) foi o tricampeão pan-americano Luiz Altamir, que conquistou as duas provas masculinas.

Luiz Altamir venceu duas provas no primeiro dia de Aquarace. Divulgação

O evento deste sábado reuniu dezenas de atletas das categorias master e sênior, como também acontecerá neste domingo. Além de Luiz Altamir, outros nomes consagrados da natação mergulharam no mar do Bessa no primeiro dia do Aquarace, a exemplo de Diogo Yabe, Fabíola Molina, Daynara de Paula e Ana Carolina Vieira. Organizador do evento, o paraibano Kaio Márcio Almeida não conseguiu participar da sua série.

No feminino, Daynara de Paula conquistou a prova de 50m livre, enquanto Ana Carolina Vieira venceu a competição de 50m peito. Luiz Altamir conquistou as provas de 50m costas e 50m borboleta. O primeiro dia do Aquarace contou com transmissão ao vivo pelo ge.globo. Os competidores voltam às águas do litoral paraibano neste domingo para a disputa de outras quatro provas.

Vencedores do primeiro dia do Aquarace

50m livre feminino: Daynara de Paula

50m costas masculino: Luiz Altamir

50m peito feminino: Ana Carolina Vieira

50m borboleta masculino: Luiz Altamir

Provas do segundo dia do Aquarace

50m costas feminino

50m peito masculino

50m borboleta feminino

50m livre masculino

