Lucas Ribeiro participa do “Dia D” de Multivacinação em Queimadas e reforça união para ampliar cobertura vacinal — Governo da Paraíba

O governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou, na manhã deste sábado (18), da abertura oficial do “Dia D” da Campanha de Multivacinação 2025, realizada no Mercado Público de Queimadas, no Agreste paraibano. A Campanha Nacional de Multivacinação é uma ação do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, e tem como lema “Vacinar é cuidar de quem você ama — Vacinar é a nossa força”.

No evento, o governador em exercício destacou a união de esforços para ampliar a vacinação em todo o estado. “Fortalecer a vacinação é proteger vidas e o futuro da nossa gente. Hoje, ao realizar o Dia D da multivacinação em Queimadas, reforçamos o esforço conjunto entre o Governo da Paraíba, o Governo Federal e os municípios para ampliar a cobertura vacinal. A vacina sempre foi um gesto de amor, de cuidado e de responsabilidade”, afirmou.

A ação tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos e faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até o dia 31 de outubro. “Estamos retomando as altas coberturas vacinais e fortalecendo a confiança da população nas vacinas, que são sinônimo de proteção, prevenção e cuidado. É muito bom ver a Paraíba como referência nesse trabalho conjunto para garantir que nenhuma criança ou adolescente fique sem vacina”, destacou Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.

Em todo o estado, 909 postos de vacinação funcionam neste sábado para garantir o acesso às vacinas do calendário básico, com o objetivo de aumentar as coberturas e prevenir doenças imunopreveníveis. O secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, destacou o compromisso do Governo da Paraíba com a mobilização estadual: “Os 223 municípios estão engajados. A meta é vacinar 200 mil pessoas apenas neste Dia D, fortalecendo uma campanha que começou ainda em fevereiro, antes mesmo da mobilização nacional”, ressaltou.

Durante o evento, a população de Queimadas também pôde contar com serviços de saúde e cidadania, como coleta móvel de sangue do Hemocentro, odontomóvel, aferição de pressão arterial, glicemia e tipagem sanguínea. A programação contou ainda com atividades voltadas às crianças, incluindo distribuição de lanches, pipoca, algodão-doce, brinquedos e apresentações culturais.

“Esse Dia D mostra o quanto nosso município, em parceria com o Governo do Estado, consegue levar serviços de qualidade para todos, fortalecendo a atenção à saúde em toda a cidade”, afirmou Delúsia Barros, prefeita de Queimadas. Participaram ainda do evento o deputado federal Wilson Santiago e a diretora geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha.