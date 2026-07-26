Sedap-PB distribui 1,5 milhão de alevinos para peixamento de açudes neste mês de outubro — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) vai distribuir cerca de 1,5 milhão de alevinos durante o mês de outubro para o peixamento de açudes na Paraíba. Mais de 15 municípios serão beneficiados com a entrega que tem por objetivo gerar alimento e renda para famílias de produtores rurais. A ação será realizada por meio do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Aquicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, mais conhecido como Programa de Piscicultura.

De acordo com o secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, o Programa da Piscicultura, desenvolvido pelo Governo do Estado, “é muito importante porque é gerador de emprego e renda para milhares de famílias de produtores rurais paraibanos”. Ele lembra que os alevinos foram produzidos na Estação de Piscicultura de Itaporanga e nas unidades ligadas ao programa em Patos e Riachão de Araruna.

A secretária-executiva da Pesca, Sílvia Cunha Lima, também destacou a relevância do Programa da Piscicultura. “É um programa que leva alimento à mesa do produtor rural e também é importante para gerar renda para milhares de famílias em todo o estado. Neste mês de outubro, serão mais de 1,4 milhão de alevinos distribuídos em vários municípios, beneficiando produtores rurais”, relatou.

As primeiras entregas do mês serão feitas nesta quinta-feira, dia 9, e sexta-feira, dia 10. No primeiro dia recebem os alevinos as prefeituras dos municípios de Solânea, às 7h, e Borborema, às 14h, que ficarão responsáveis pela entrega aos produtores rurais. Cada município receberá 100 mil alevinos.

No mesmo dia, em João Pessoa, serão entregues 5 mil alevinos para a realização de pesquisas ao Departamento de Sistema e Ecologia da Paraíba, ligado ao Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Na sexta-feira, dia 10, serão realizadas quatro entregas. A programação começa às 7h em Mari, quando serão entregues 50 mil alevinos à prefeitura municipal. Às 10h, no município de Cruz do Espírito Santo, a Associação dos Trabalhadores Rurais Engenho Santana, receberá 100 mil alevinos. Já às 14h está programada a entrega de 100 mil alevinos à prefeitura de Ingá. Outros 50 mil serão repassados às 16h à prefeitura de Massaranduba.

Até o fim de outubro, estão programadas através do Programa da Piscicultura outras distribuições. Durante a 2ª Expo Cajazeiras, que ocorre de 16 a 18 deste mês, serão repassados 100 mil alevinos.

Também estão agendadas para o fim do mês entregas em São João do Rio do Peixe, Poço José de Moura, Santa Helena, Conceição e Serra Grande, com cada município recebendo 100 mil alevinos. Haverá, ainda, o repasse de 50 mil alevinos ao município de Mari, 150 mil para Belém do Brejo do Cruz e 200 mil para São José do Brejo do Cruz.

A maioria dos alevinos produzidos através do Programa da Piscicultura é de tilápia. Outras espécies desenvolvidas na Estação de Itaporanga são carpa, tambaqui e tambatinga.