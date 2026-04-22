Mês de promoções da Cecaf segue com descontos especiais em todas as frutas nesta quinta-feira

A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está promovendo descontos especiais neste mês de outubro, a cada quinta-feira (dias 2, 9, 16, 23 e 30), das 5h às 12h: é o ‘Mês de Promoções da Cecaf’. A ação busca impulsionar a venda e o escoamento dos produtos agrícolas, beneficiando consumidores e agricultores.

A programação continua nesta quinta-feira (9), com o melhor preço da cidade para todas as frutas – frescas e comercializadas pelos próprios produtores, com descontos e ótima qualidade. Já no dia 16 será a vez das verduras e folhagens com preços especiais. No dia 23 o destaque será a gastronomia. No dia 30, o artesanato comercializado no local estará com descontos especiais.

Segundo o diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, Roberto Filho, são descontos reais nos produtos do segmento em destaque a cada quinta-feira. “Os clientes podem vir e aproveitar os descontos oferecidos, de 10% até 50%. Além do melhor preço, o consumidor encontra na Cecaf um local limpo, agradável, organizado, com amplo estacionamento, e ainda poderá concorrer a três prêmios na última quinta-feira do mês”, destacou.

Ações de Saúde – Quem passar pela Cecaf nesta quinta-feira (9), das 8h às 11h, também poderá aproveitar serviços gratuitos, como verificação de pressão arterial; vacinas contra Influenza para todas as idades; testes rápidos para ISTs (DSTs); auriculoterapia; orientação nutricional; e solicitação para encaminhamento de mamografia. Os serviços serão oferecidos com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Sorteio de prêmios – Além dos descontos especiais em cada segmento de produtos, os clientes que realizarem compras nas quintas-feiras, a partir de R$ 10 nas bancas, ou R$ 20 nos boxes da Cecaf, participarão de sorteio que acontecerá no dia 30 deste mês com três prêmios: um carrinho de compras, um ventilador e uma sanduicheira.

Expectativa – Para esta edição do ‘Mês de Promoções da Cecaf’, a expectativa é aumentar as vendas entre 30% e 40% em relação a outubro de 2024, que alcançou 61 toneladas. “Este ano, queremos chegar na marca de 80 toneladas de produtos vendidos no mês, com este impulsionamento nas vendas e promoções, para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. A gente espera que este mês seja de total sucesso”, disse Roberto Filho.

Funcionamento – Além das quintas-feiras, a Central de Comercialização segue funcionando normalmente aos sábados, das 5h às 12h, com as tradicionais feiras da agricultura familiar. Nos outros dias da semana, apenas a parte administrativa e de atendimento ao público está disponível, das 8h às 14h. A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112, no bairro José Américo.

Programação do ‘Mês de Promoções da Cecaf’

(toda quinta-feira de outubro, das 5h às 12h)

09/10 – Frutas

16/10 – Verduras e folhagens

23/10 – Gastronomia

30/10 – Artesanato