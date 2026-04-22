Programação cultural para o aniversário de Campina Grande é divulgada; confira

Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo, em Campina Grande | Foto: Divulgação/PMCG.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande divulgou uma programação especial em comemoração aos 161 anos da cidade, comemorados no próximo sábado, 11 de outubro. As atividades culturais acontecem a partir desta quinta-feira (9) no Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo, e no Parque do Povo, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretaria de Cultura (Secult), a programação vai abranger vários segmentos artísticos, oferecendo uma programação diversificada para campinenses e turistas.

Nos quatro dias de evento, o público vai poder desfrutar de shows, espetáculos, feira de artesanato, mostra de cinema e gastronomia no PP Food Festival. Nomes de artistas da terra, como Eloísa Olinto, Edra Veras e Gitana Pimentel, estão entre as atrações confirmadas.

No sábado, dia do aniversário de 161 anos de Campina Grande, dia 11 de outubro, o grupo Quinteto Violado será a principal atração, com a turnê “Sertão”, que mergulha nas tradições nordestinas.

Já no domingo (12), Dia das Crianças, a programação será dedicada ao público infantil, com várias atividades recreativas e artísticas.

O PP Food Festival, festival de gastronomia, irá contar com mais de 30 estabelecimentos cadastrados, além de uma exposição de carros antigos (confira a programação completa abaixo).

Programação do Aniversário de Campina Grande

09 de outubro (quinta-feira)

19h – Cine Cultural: Mostra de Cinema Campinense [com apoio da Tronxo Filmes e Muído Festival]

Crônica de Campina Grande (Machado Bittencourt, 1975)

Um dia na vida do cantador (Machado Bittencourt, 1978)

Hoje Tem Espetáculo? (Leandro Alves, 2010)

A Alma das Ruas (Jaime Guimarães, 2013)

Habeas Pinho (Gal Cunha Lima, 2025)

10 de outubro (sexta-feira)

16h – PP Food Festival

17h – Feira de Artesanato

19h – Na Batida do Vinil, com DJ Jeff

20h – Gitana Pimentel

22h – Varal de Cabaré

11 de outubro (sábado)

9h – Turma da Tia Rosita

16h – PP Food Festival

16h – Feira de Artesanato

16h – Grupo Imaginart, com Patrulha Canina

17h30 – Filarmônica Epitácio Pessoa

20h – Quinteto Violado

22h – Show “Campina, a cultura que a gente faz”, com Edra Veras, Diego Sensualizarthy, Welly Pontes, Flávio Riff, Verônica Ryos, Alex Brasil, Clarissa e Micaella, Savanna Aires, Aylton Lenny, Adília Uchôa, Augusto Arruda, Eloisa Olinto, Pepysho Neto, Tony Dumond, Marco, Renatinha Furacão, Diomedes Filho, Stella Alves, Ananias do Acordeon, Júnior Meneses, Lucas Barreto, Nicacia Brasil e Erika Marques.

12 de outubro (domingo)